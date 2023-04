Pallavolo Serie A2 Maschile. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia chiude la stagione regolare strapazzando Bergamo

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3 – Bergamo 0

Progressione set: 25/21 – 25/13 – 25/15

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 18, Candellaro 4, Cavaccini ( L1 ), Orduna, Carta ( L2 ), Tondo, Piazza, Balestra, Tallone, Terpin 13, Fedrizzi, Buchegger 17, Lucconi 25, Belluomo 6.

Bergamo: Copelli 5, Held 9, Catone, Lavorato, Cargioli 1, Cominetti 8, Toscani ( L1), Pahor, Baldi, Mazzon 1, Cioffi, Padura 11, De Luca ( L2), Jovanovic 2.

Vibo Valentia

Nell’ultima gara della stagione regolare, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, strapazza tra le mura del PalaMaiata Bergamo consolida ancora di più la sua prima ed importantissima posizione in graduatoria. I ragazzi giallorossi hanno giocato davvero molto ma molto bene ed hanno fatto vedere di essere pronti ad affrontare il primo importante appuntamento, dopo la vittoria della Coppa Italia, che ormai è alle porte. Infatti Lunedì di pasquetta i vibonesi affronteranno in casa la seconda forza del campionato, Cantù, nella finale di Supercoppa Italiana. Poi tutta l’attenzione sarà destinata ai play off promozione per raggiungere la Superlega. Tornando alla gara di campionato, tutto è filato liscio come l’olio con una sola squadra in campo che ha dimostrato la sua forza contro un’avversaria che molti davano e danno ancora come la contendente principale per il salto di categoria. Ma i vibonesi avranno dalla loro parte, oltre alle reale forza e compattezza della rosa, che ha acquisito cammin facendo la mentalità vincente che tanto piace a tutta la dirigenza con in testa il suo patron Pippo Callipo.

Bergamo, visto questa sera è sembrata una squadra diversa da quella di inizio stagione, ma con ogni probabilità i lombardi stanno già pensando all’appendice della stagione.

Nei play off, che inizieranno giorno 16 aprile in casa alle ore 18.00, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia comincerà la serie contro Ravenna, squadra scorbutica, che va presa con le molle.