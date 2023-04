Papa Francesco all’uscita dal Gemelli: come mi sento? Sono ancora vivo. Celebrerò la domenica delle Palme

“Come mi sento? Sono ancora vivo. Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura”. Queste le parole di Papa Francesco all’uscita dal policlinico Gemelli sabato mattina. Il Papa era al Policlinico Gemelli di Roma, in cura per una bronchite infettiva.

Bergoglio è apparso in buona forma ma con voce molto bassa. Il Pontefice ha annunciato che celebrerà la messa per la domenica delle Palme. Il Santo Padre quindi dovrebbe presenziare anche a tutti i riti della Settimana Santa.

Il Papa ha salutato le persone presenti mentre veniva dimesso. Francesco ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro. Prima di uscire il Papa ha salutato il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni. Lo comunica la Santa Sede.