Borgo di Guardalfiera – Visita Pastorale del Vescovo di Termoli-Larino S.E.R. Monsignor Gianfranco De Luca

Guardialfiera – Nell’ incantevole Borgo di Guardialfiera in provincia di Campobasso si è svolta la Visita Pastorale del Vescovo di Termoli-Larino S.E.R. Monsignor Gianfranco De Luca, una visita che si è svolta in 3 giorni. Il primo giorno, nel pomeriggio è stata celebrata una santa messa ed a seguire un incontro con il Consiglio Pastorale e le Catechiste. Il giorno successivo non poteva mancare una visita alla Scuola dove c’è stata una ottima accoglienza da parte dei bambini e del corpo docenti, la visita ha portato Sua Eccellenza presso il municipio dove il Sindaco Vincenzo Tozzi ha rivolto il suo personale saluto nonché quello dei suoi concittadini dicendo; in questi giorni vedrà il nostro vivere quotidiano, la gioia di appartenere a Gesù, certo non le nascondiamo i passi lenti e le difficoltà, ma ne sia certo che in ciascuno di noi c’è sempre un cuore innamorato che palpita per Gesù e un grande amore per la comunità. A volte facciamo fatica a trovare tempo per la nostra fede e dimostriamo di far fatica ad accogliere chi è diverso, forse ci lasciamo vincere dall’egoismo. La sua presenza in mezzo a noi è un grane dono la nostra parrocchia avrà vitalità al cammino di fede, una nuova spinta per percorrere la via indicateci da Gesù, la visita pastorale apra nuove vie alla nostra comunità e ridoni vita ed illumini le menti confuse, conforti i cuori sfiduciati, aiuti a fiorire ciò che germoglia, ridesti in noi la freschezza della fede. Allora grazie Eccellenza per la sua presenza in mezzo a noi per l’incoraggiamento che da a tutti noi ed in particolare al nuovo Parroco Padre Ambu che con entusiasmo rende vivo ed efficace il cammino della nostra parrocchia. Grazie per la sua presenza e la sua parola che ci riporta al centro della vita, cioè Gesù Cristo, solo Lui è in grado di illuminare la nostra vita, a volte stanca e superficiale. Lo spirito santo da lei invocato questi giorni ci dia la gioia di continuare nella fede in Gesù. La visita procede presso la Casa Famiglia “San Giuseppe”, alcune visite ad ammalati ed un incontro con le famiglia dei disabili, a seguire una Santa messa e l’ultimo incontro con il Consiglio Parrocchiale . Vogliamo accennare anche al fatto che il parroco fa parte della Congregazione dell’Ordine dei Pallottini. Una congregazione religiosa, così chiamata dal cognome del suo fondatore San Vincenzo Pallotti, ma il cui vero nome è Pia società delle missioni, approvata fino dalla sua fondazione (1835) e definitivamente nel 1904. Lo scopo di questi religiosi, sacerdoti e laici, è di dare missioni ed esercizi spirituali al popolo e di educare la gioventù. Da essi dipende anche la congregazione delle Suore dell’apostolato cattolico comunemente dette Pallottine, che si dedicano all’educazione della gioventù femminile.

Co. Rino Rosario Logiacco