Si è riunito il tavolo tecnico regionale per la gestione del lupo in Valle d’Aosta

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali informa che si è riunito ieri, martedì 28 marzo, il tavolo tecnico regionale per la gestione del lupo in Valle d’Aosta per fare il punto sulla presenza della specie nella regione e sulle azioni finalizzate ad assicurare la convivenza del predatore con le attività dell’uomo. Al tavolo, presieduto dall’Assessore Marco Carrel, erano presenti i rappresentanti delle strutture tecniche regionali del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale e della Biodiversità e aree naturali protette, le strutture veterinarie dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e dell’IZS Valle d’Aosta – Cermas, i rappresentanti del Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco naturale del Mont Avic.

“Il tavolo tecnico rappresenta uno strumento importante, da una parte per fare il punto sulle azioni messe in campo per la gestione del lupo in Valle d’Aosta e, dall’altra, per definire le strategie future – dichiara l’Assessore Marco Carrel. Nel corso dell’incontro di ieri, in particolare, abbiamo rilevato la necessità di condividere nel modo più efficace i dati di monitoraggio della specie raccolti dai diversi enti che, a vario titolo, si occupano della materia e di proseguire celermente l’iter di aggiornamento del Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia”.

“Al termine della riunione – conclude l’Assessore Carrel – ho ribadito la necessità di rendere regolari gli incontri del tavolo tecnico, in modo da tenere sempre aggiornata la situazione su un tema particolarmente sentito dalla popolazione”. Il tavolo tecnico si riunirà nuovamente a fine maggio per condividere i dati risultanti dal monitoraggio eseguito nella stagione 2022/23 e le azioni da mettere in campo per la gestione della specie.