Processi aziendali: gestire la logistica negli ecommerce

Sei il proprietario di un ecommerce alle prime armi e non sai bene come organizzare la logistica affinché la stessa possa essere efficace e possa davvero soddisfare i tuoi clienti? Se non hai mai sentito parlare di logistica conto terzi, allora sei nel posto giusto. All’interno di questo articolo, verrà prima spiegato in cosa consista davvero la “logistica” dal momento che, spesso se ne confonde il significato e poi, verrà illustrato il servizio della logistica conto terzi, scelta molto frequente fra chi possiede un ecommerce.

La logistica: di cosa si tratta?

Con il termine “logistica” si fa riferimento a tutte quelle attività utili a movimentare i prodotti, far sì che gli stessi arrivino in un determinato periodo di tempo e soprattutto in condizioni ottimali ai clienti finali. Sebbene da questa definizione possa apparire trattarsi di un concetto abbastanza semplice, la logistica, in realtà, riguarda un processo molto più complesso. Le sue fasi, sono diverse come, per esempio:

la gestione del magazzino; la ricezione della merce; la preparazione dei prodotti; customizzazione dei prodotti; la spedizione e il tracciamento dei prodotti; i resi e la gestione degli stessi.

Affinché tutte le fasi appena menzionate possano essere svolte correttamente e, nel complesso, il servizio tutto possa definirsi soddisfacente, è necessario che ad occuparsi della logistica siano professionisti esperti nella stessa. Tuttavia, negli ecommerce è possibile che non vi siano né le figure indicate alla logistica e neppure il tempo necessario per pianificarla e quindi gestirla correttamente. Chi si trova in questa determinata situazione può far riferimento alla cosiddetta “logistica conto terzi” ovvero, quel servizio che permette di esternalizzare tutte le attività connesse alla logistica in modo tale che, il o i proprietari dell’ecommerce non debbano preoccuparsene direttamente.

Logistica conto terzi: alcune informazioni e l’esempio di LogiTre

Seppur sia stato accennato nel paragrafo precedente, si ritiene utile sottolineare, nuovamente, che la logistica è un processo complesso al quale i proprietari dei business online ed offline devono prestare parecchia attenzione dal momento che, la stessa, è capace di influenzare, in positivo o in negativo, la soddisfazione dei clienti e quindi, il successo dell’attività in generale.

Chi non ha le opportune competenze o, semplicemente, il tempo necessario alla gestione della logistica, può far affidamento suifornitori logistici che, per conto dell’ecommerce, si occupano di tutte le fasi del processo. Un vero e proprio punto di riferimento in questo settore è LogiTre ovvero un’azienda italiana che da anni lavora nell’ambito della gestione logistica ecommerce.

Chi decide di affidarsi a LogiTre può contare su: professionalità, serietà e celerità. LogiTre assicura ai propri clienti l’evasione degli ordini entro 24h dalla loro ricezione e spedizioni tracciate entro 1-2 giorni. Fra gli altri servizi offerti vi sono:

un account manager dedicato; la gestione dei resi; la spedizione di prodotti relativi sia agli ecommerce che ai marketplace; l’utilizzo di materiale d’imballo personalizzato.

Scegliere di usufruire di un servizio logistico conto terzi significa poter concentrare tutte le proprie energie sul core business, investendo comunque direttamente e indirettamente sullo stesso grazie ad una maggiore soddisfazione dei clienti in virtù di un servizio logistico senza eguali.