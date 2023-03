Per gli italiani è sempre il momento per ritrovare l’energia e la forma fisica con l’ozonoterapia

Ritrovare l’energia e la forma fisica è una delle esigenze manifestate sempre di più dagli italiani. La vita sempre più frenetica, la difficoltà a conciliare vita privata e lavoro, le eccessive sollecitazioni a cui ci sottopone una società dinamica, comportano carichi eccessivi da sostenere e da compensare con momenti di rigenerazione. Una delle pratiche più diffuse è l’ozonoterapia. Si tratta di un trattamento a carattere medico con elevato potere antinfiammatorio. Ne abbiamo parlato con gli esperti di O.Zone, il luogo in cui tecnologia e natura si incontrano mediante macchinari sofisticati, per dar vita a una nuova, rivoluzionaria idea di benessere.

L’ozono è un gas essenziale alla vita sulla Terra in quanto assorbe la luce ultravioletta. Infatti lo strato di ozono nella stratosfera scherma il pianeta dall’azione nociva dei raggi ultravioletti UV-C provenienti dal Sole. L’ozono è un gas composto da tre atomi di ossigeno ed è generato mediante una scarica elettrica.

“L’uso di un gas a scopo terapeutico rappresenta una condizione del tutto particolare che richiede opportuni apparati e strumentazioni, adeguate conoscenze metodologiche e precise indicazioni terapeutiche” sottolineano i tecnici di O.Zone. Visitando il portale o-zoneitalia.com si possono conoscere le migliori apparecchiature per ozonoterapia come Hocatt e HU=GO.Le macchine e gli ambienti dove si svolge l’attività terapeutica devono possedere idonei strumenti di abbattimento dell’ozono prodotto in eccesso per evitare inconvenienti alle vie respiratorie. Con l’ozonoterapia si possono trattare numerose patologie. Sono diverse le tecniche con cui si può somministrare l’ozono: acqua ozonizzata; via infiltrativa; olio ozonizzato; ozonobag; autoemoterapia.

L’ozonoterapia è un trattamento medico ha un’azione antinfiammatoria, antidolorifica, rivitalizzante dei tessuti e antibatterica. Essa consente il trattamento di un ampio ventaglio di malattie e di disturbi, dalle patologie dolorose delle articolazioni, come artrite e reumatismi al mal di schiena dovuto a ernia del disco e protrusioni.

Le migliori apparecchiature per ozonoterapia come quelle realizzate da OZone permettono di raggiungere l’obiettivo desiderato. Di norma si trovano nei centri termali, negli studi medici che sposano la tecnologia come i centri polifunzionali, nei centri estetici innovativi, nei moderni centri sportivi, nei centri di dimagrimento, negli hotel con spa e nelle strutture alberghiere che offrono percorsi disintossicanti. Ma anche nelle abitazioni private dove ci sono gli spazi adeguati. A cercare il benessere derivante dall’ozonoterapia sono prevalentemente persone interessate a rilassarsi e amanti del benessere; sportivi che vogliono migliorare il rendimento atletico e ridurre i tempi di recupero; persone che sono alla ricerca di trattamenti olistici; amanti delle spa; chi vuole ritrovare il proprio livello di forma psicofisica ottimale. Usando le adeguate apparecchiature per ozonoterapia si riesce a disintossicare il corpo da tossine e metalli pesanti, si ritrovano l’energia e la forma fisica, si rafforza il sistema immunitario, si migliora la circolazione sanguigna delle gambe, si combattono gli inestetismi della pelle, si riducono gonfiore e ritenzione idrica, si stimola il metabolismo, si ottimizza il rendimento sportivo, si migliorano problematiche della pelle come dermatite, eczemi, psoriasi.

“Il benessere è al centro di tutto ciò che facciamo, ma non siamo un centro benessere. La nostra mission è farti sentire bene, pienamente rilassato e rigenerato ma non siamo una spa. Entrerai in un posto in cui per la prima volta potrai provare l’enorme potere e i benefici della natura su corpo e mente. Benvenuto in O.Zone, il luogo in cui tecnologia e natura si incontrano attraverso macchinari sofisticati, per dar vita a una nuova, rivoluzionaria idea di benessere” si legge sul portale di O.Zone dove vengono descritte nel dettaglio le caratteristiche di Hocatt e Hugo. Il benessere è a portata di mano. Il tutto grazie alla moderna tecnologia che ha dato vita a Hocatt, una bio-cabina rivoluzionaria, e a HU=GO il primo macchinario al mondo per il massaggio ai Campi ElettroMagnetici Pulsati (CEMP) ad alta intensità.

HOCATT è una sauna a vapore ozonizzato. Essa presenta ben 10 funzionalità: ozono, ossigeno, ipertermia, raggi infrarossi lontani, acido carbonico, irradiazione ultravioletta, micro-correnti specifiche e campo elettromagnetico pulsato ad alta intensità luci fotoniche colorate ad ampio spettro e oli essenziali. Il trattamento ha una durata di 30 minuti. Ci si accomoda in un “ovetto” con la testa che rimane fuori, mentre agiscono le 10 funzionalità sequenziate per trarre il massimo beneficio. Si ha la sensazione di fare un bagno turco con la temperatura sempre regolabile. I benefici sono molteplici. Si disintossica il corpo da tossine e metalli pesanti. Si stimolano le difese immunitarie. Si stimola il metabolismo. Si bruciano calorie. Si riduce il gonfiore. Si combattono i radicali liberi rallentando il processo di invecchiamento. Si migliora la circolazione. Si ossigena il sangue. Si migliorano le problematiche della pelle. Si riducono infiammazione e dolore. E si ritrovano le energie.

HU=GO è il dispositivo per il massaggio ai Campi Elettromagnetici pulsati ad alta intensità. Si tratta di un trattamento di 12 minuti dove ci si sdraia tra due materassini che creano un campo elettromagnetico inondando il corpo di elettroni. La sensazione che si avverte è quella di uno stimolo elettrico, una vibrazione, che serve per ridurre dolore e infiammazione, per accorciare i tempi di recupero del corpo post sforzo fisico, combattere i radicali liberi, migliorare la circolazione, ricaricare le cellule del corpo ritrovando energia e migliorare il trasporto dei nutrienti.

Inoltre i trattamenti con Hocatt e HU=GO sono anche disponibili presso il centro benessere innovativo O.Zone di Merate. “Per noi è essenziale pensare al benessere come un obiettivo da raggiungere quotidianamente” spiega alla nostra redazione la proprietà del brand. “Pensare allo stare bene come una priorità e non più solo una necessità in un momento di mancanza. Crediamo nella prevenzione come la nostra migliore forma di cura”.

L’obiettivo di O.Zone è sensibilizzare sull’importanza di dedicarsi del tempo, di prendersi cura di sé e di salvaguardare la propria salute mentale “perché questa influisce fortemente su quella fisica. Vogliamo portare una nuova consapevolezza nelle persone che desiderano stare bene, ma non sanno da dove iniziare per prendersi cura del proprio stato fisico ed emotivo”. Secondo O.Zone “si può partire dalle piccole abitudini come quella di mangiare sano, essere attivi, spendere tempo nella natura e monitorare la qualità del sonno, ma è importare sapere di poter far uso di tecnologie non invasive funzionali al raggiungimento di risultati ancora più ottimali”.

Hocatt e HU=GO sono due macchinari innovativi per il potenziamento fisico che consentono alle persone di rigenerarsi e di supportare il proprio sistema per ottenere risultati efficaci nel lungo termine. “Hocatt e HU=GO sono la nuova frontiera del benessere e sono alla portata di tutti coloro che decideranno di sceglierci e di sposare la nostra filosofia” conclude la dirigenza di O.Zone nella breve intervista della nostra redazione. In effetti grazie a questa serie di potenti elementi naturali combinati tra loro facendo aumentare al massimo la loro efficacia è possibile ritrovare l’energia e la forma fisica spesso messa a dura prova dagli eventi quotidiani. Concedersi momenti di benessere è sempre di più un’esigenza diffusa, da soddisfare per migliorare la qualità della propria vita.