Napoli è una delle più grandi città d’Italia, con una popolazione di oltre un milione di persone. La città è un importante centro di produzione di energia, con una rete di infrastrutture che fornisce ai cittadini servizi essenziali come acqua, luce, gas e trasporti. I principali fornitori di energia a Napoli, come in tutta Italia, sono: Enel, Eni, Wekiwi, Edison e Acea. Vediamo insieme queste aziende nel dettaglio.

Enel

Enel Luce e Gas è una delle più grandi aziende italiane che offre servizi di energia elettrica, gas naturale e servizi connessi. L’azienda opera su tutto il territorio italiano, ed è presente in oltre 30 Paesi in tutto il mondo.

Si tratta di una società leader nel settore dell’energia in Italia, ed è impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative ed efficienti per soddisfare i bisogni di tutti i suoi clienti. La società fornisce energia elettrica e gas a più di 24 milioni di clienti in Italia, principalmente per uso domestico.

Enel Luce e Gas opera anche nel settore dell’efficienza energetica, offrendo soluzioni innovative per ridurre i consumi di energia elettrica e gas delle famiglie italiane. Offre anche una serie di servizi ai propri clienti, tra cui la segnalazione di guasti, il controllo remoto del contatore elettrico, l’invio di messaggi di informazioni e promozioni.

Eni

Eni Luce e Gas è un’azienda italiana leader nella fornitura di energia elettrica e gas in tutta Italia. Fondata nel 1998, si è rapidamente affermata come uno dei maggiori operatori nel settore dell’energia italiano, raggiungendo una quota di mercato pari al 17,2% nel 2018.

La mission aziendale di Eni Luce e Gas è quella di fornire ai propri clienti un servizio di qualità in grado di soddisfare le esigenze energetiche di ciascun cliente. Oltre alla fornitura di energia elettrica e gas, Eni Luce e Gas offre anche servizi di consulenza e assistenza tecnica ai propri clienti.

Eni Luce e Gas offre ai propri clienti un’ampia scelta di tariffe e servizi personalizzati. I clienti possono scegliere tra diverse offerte, tra cui tariffe fisse, offerte a prezzo bloccato, offerte per la produzione di energia da fonti rinnovabili e offerte di servizi aggiuntivi come la gestione dell’energia elettrica o l’installazione di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi.

Wekiwi

Passando a Wekiwi, le recensioni di CheTariffa fanno pensare che questo fornitore sconosciuto ai più sia abbastanza autorevole da poter competere anche a Napoli, tenendo conto del fatto che vanta sportelli in tutta la provincia.

L’azienda Wekiwi Luce e Gas è una società di servizi energetici attiva in Italia dal 2016. Offre ai propri clienti una vasta gamma di servizi, tra cui la fornitura di energia elettrica e gas, l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, la gestione delle bollette e la consulenza energetica.

Wekiwi si propone come una soluzione innovativa per la fornitura di energia per le famiglie italiane. L’azienda è impegnata a fornire un servizio di qualità, con tariffe competitive e accessibili. Offre inoltre ai propri clienti una gestione semplice delle bollette, grazie a un’applicazione mobile che consente di monitorare i consumi in tempo reale e di controllare le spese, così come un servizio di assistenza clienti dedicato.

Inoltre, Wekiwi promuove l’utilizzo di energia rinnovabile, offrendo una gamma di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la produzione di energia elettrica. L’azienda offre ai propri clienti l’opportunità di installare impianti di produzione di energia rinnovabile, come pannelli solari, eolici e geotermici, che consentono di ridurre i costi di energia e di contribuire alla tutela dell’ambiente.

Edison

L’azienda Edison Luce e Gas è una delle più grandi forniture di energia elettrica e gas in Italia. La compagnia offre tariffe vantaggiose e contratti flessibili, garantendo ai propri clienti servizi personalizzati e prezzi competitivi.

Edison Luce e Gas offre ai propri clienti la possibilità di accedere a programmi di risparmio energetico e ambientale, come lo scambio di energia rinnovabile, l’utilizzo di fonti di energia più pulite, l’ottimizzazione dei consumi energetici e l’abbattimento delle emissioni di CO2.

L’azienda offre anche un servizio di assistenza clienti, con personale qualificato e competente, una rete di contatti, un’ampia gamma di servizi di consulenza e le ultime tecnologie per l’efficienza energetica.

Acea

Acea è una delle più grandi multiutility italiane, con una presenza capillare in tutte le regioni, che offre servizi di elettricità, gas, acqua, ambiente e trasporti. L’azienda offre una vasta gamma di tariffe per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Ci sono le tariffe per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua e tutti i servizi relativi alla gestione delle bollette. I clienti possono scegliere tra tariffe fisse, variabili e a tempo determinato.

Inoltre, Acea luce e gas ha introdotto una vasta gamma di servizi aggiuntivi che possono essere acquistati a prezzi molto vantaggiosi. Questi servizi comprendono la fornitura di contatori intelligenti, servizi di monitoraggio dei consumi, servizi di gestione della bolletta online e di consulenza energetica.