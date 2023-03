Serie C Femminile. Importante vittoria per la LoryVolley Pizzo

La Lory Volley ci crede ancora

Arriva l’ennesima vittoria casalinga per la Lory Volley Pizzo che batte nettamente la GM Volley 2000 di Cosenza.

Con il risultato di 3-0 le napitine si aggiudicano 3 punti importantissimi per continuare a sperare nella lotta per i playoff.

Parziali apparentemente tirati ma in realtà una sola squadra in campo nel bene e nel male.

25-21, 25-19, 25-16.

Questi i punteggi che hanno garantito un tranquilla affermazione a mister Monopoli ed alle sue atlete. Si è rivista finalmente la squadra combattiva e affamata del girone d’andata.

Lunghi scambi con le difese protagoniste ma la Lory Volley ieri sera ha avuto una Simona Cirifalco strepitosa. Salvataggi e coperture da applausi scroscianti .

Anche la palleggiatrice Giuly Cannestracci ha interpretato il match con grande vigore e voglia di vincere. Insomma la Lory Volley c’è ancora e non getta la spugna consapevole che il mese di aprile sarà durissimo ma De Agazio e compagne non vogliono arrendersi.

Sabato prossimo sarà di scena la sfida più difficile del campionato.

La Lory farà visita alla capolista San Lucido consapevole di affrontare una corazzata ma allo stesso tempo avendo in mente la grande prestazione sfoggiata contro la TODO. Come a dire che con le più forti la Lory tende ad esaltarsi.

Sarà poi la volta di Marina di Gioiosa per chiudere in bellezza contro l’altra candidata alla promozione New Hospital Paola.

Insomma un finale infernale per la squadra rivelazione del torneo.

Chissà che le atlete di Mister Monopoli non regalino altre sorprese.