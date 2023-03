Pallavolo Femminile. Pesante caduta per la Todosport nel match clou di Paola

New Hospital Pallavolo Paola 3. Todosport 0

Progressione set: 25/12- 25/22 – 25/12

New Hospital Pallavolo Paola: De Lieto, Leonida, Paschetta, De Simone, Ceglie, Stancato, Gianni, Musciacchio, Abramo, Scalise ( L )

Todosport: Montalbano, Massara, La Gamba, Flores, Dodaro, De Luca, Lo Bianco ( L2 ), Malerba,Buonfiglio ( L1 ), Vinci D, Vinci M, La Vecchia

Arbitri: Danilo De Sensi di Lamezia Terme e Mirko Crucitti di Reggio Calabria

Paola

Passo falso per la Todosport che perde nettamente sul campo di Paola, ed ora vede davvero a rischio il primo posto della classifica. Una gara davvero a senso unico per le consentine, che oltre alla loro bravura e precisione, hanno saputo approfittare di una squadra, quella vibonese mai scesa in campo. Solo nel secondo set infatti, Vinci e compagne hanno messo in campo un po’ di grinta, rendendo il parziale un po’ più guardabile. Nel primo e terzo invece la squadra gialloblù è stata davvero impalpabile, quasi intimorita di fronte alle avversarie. Sicuramente la Todo più brutta della stagione- Ancora assente l’opposto titolare Sara Sorrenti, che deve recuperare da un brutto infortunio muscolare che la tiene ai box da ormai tanto tempo. Ora non rimane altro che attendere il risultato di San Lucido che domani sarà impegnato in trasferta contro la Fenice Silan Volley, in una gara dal finale già scritto, vista la differenza tra le due contendenti. Al momento la Todo è sempre prima, ma domani potrebbe scivolare al secondo posto in condominio con Paola