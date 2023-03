A Cagliari pieno sostegno alle donne vittime di violenza

La Città di Cagliari sostiene le donne vittime di violenza. Lo ha ribadito l’Amministrazione Comunale in occasione dell’incontro “Donne al sicuro”. “Nel portare a tutti i convenuti il saluto dell’Amministrazione comunale, voglio rivolgere un saluto e un ringraziamento particolare alle amiche del Lions Club Cagliari Lioness e dell’associazione Donne al traguardo, che hanno cooperato per la piena riuscita di questo evento”. L’Amministrazione comunale di Cagliari accoglie ancora una volta con molta partecipazione e interesse questa giornata di formazione e sensibilizzazione sulla complessa e delicata tematica della violenza di genere. In base alla legge 8 del 2007 a Cagliari sono presenti, sotto la gestione dell’associazione Donne al Traguardo, sia il Centro antiviolenza, che le case rifugio. E poi le strutture a bassa soglia, attivate in stretta collaborazione con i Servizi sociali del Comune”.

“Mi preme sottolineare che momenti come questi rappresentano una importante opportunità per tutti. In particolare per le donne vittime di violenza o potenziali tali. Esiste una rete di sostegno e aiuto. Una rete che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e cittadini, che si pongono insieme l’obiettivo di proteggerle, supportarle e accoglierle per superare i momenti di difficoltà, sottrarle alle violenze”.

“Perciò mi sento di ringraziare ancora una volta il Lions Club Cagliari Lioness che tiene viva l’attenzione sulla piaga sociale della violenza di genere”.

“Il Comune di Cagliari é vicino all’associazione Donne al traguardo non solo sulle tematiche prettamente inerenti la violenza, ma anche sul contrasto all’isolamento e alla sofferenza sociale che colpisce molti nostri concittadini e nella gestione congiunta di alcune accoglienze a bassa soglia. Pertanto, ribadisco la vicinanza del Consiglio comunale che ho l’onore e l’onere di rappresentare e vi porgo il mio più sentito augurio per un buon lavoro”.

Queste le parole scelte dal presidente Edoardo Tocco in apertura dei lavori di “Donne al sicuro”, l’incontro dal titolo rivelativo scelto dalle organizzatrici del Lions Club Cagliari Lioness e dell’associazione Donne al traguardo ospitato nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 marzo 2023, a Palazzo Bacaredda.

Patrocinata dal Comune, all’iniziativa non è voluta mancare di Viviana Lantini, assessore alle Politiche sociali e medico di professione, che ha parlato di “La presa in carico della vittima”.

“Dalla metodologia alla pratica, donne e bambini al sicuro” è invece il titolo dell’intervento di Alessandra Schirru, coordinatrice Centro antiviolenza “Donne al traguardo. Mentre Luisella Fanni, avvocato, ha parlato di “La tutela legale”, Angela Maria Quaquero, psicologa, di “Chiedere aiuto: il ventaglio delle emozioni” e Silvana Migoni, presidente Centro antiviolenza “Donne al traguardo” di “Il valore aggiunto dei contesti associativi per superare l’isolamento”. Il compito di moderare l’incontro è stato assolto da Valentina Cherchi, avvocato.