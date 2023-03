Il 31 marzo i ballerini della Scala di Milano si trasferiscono al Gallio di Como

Incontro tra i ballerini del Teatro alla Scala di Milano e il Pontificio Collegio Gallio di Como venerdì 31 marzo per lo spettacolo “Danzate con noi per il Pianeta”. Lo spettacolo, che ha il patrocinio dell’Unesco nell’ambito di Como Città Creativa, prevede l’esibizione dei solisti e primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano: Antonella Albano, Beatrice Carbone, Massimo Garon, Gioacchino Starace e Mick Zeni e la partecipazione della Compagnia di Flamenco Maria Terzi. Un appuntamento artistico e culturale, con pochi precedenti in città, organizzato dal Gallio con Francesca Sartorelli, comasca d’adozione ex ballerina formatasi proprio alla Scala. La scuola più antica d’Europa conferma così il suo ruolo di Polo Culturale aperto a tutto il territorio insubrico. L’evento con i ballerini della Scala rappresenta infatti un valore aggiunto non solo per gli appassionati del balletto classico.

“La danza è un’arte che può fungere da medium, ossia il mezzo espressivo per la disseminazione di valori – spiega Francesca Sartorelli per presentare l’evento – come l’empatia, l’uguaglianza, la tolleranza, la pace, la cooperazione e la sostenibilità. La danza può essere utilizzata per creare performance che riflettono i problemi sociali, politici ed economici della società, diffondendo la consapevolezza e promuovendo il cambiamento”.

Il programma della serata prevede ben otto esibizioni in un viaggio tra note e leggerezza di movimenti, che parte dall’Incontro, con la musica di Pachelbel, e si chiude con il Bolero di Ravel, passando per la danza sulla chanson “Rien de Rien” di Edith Piaf e il travolgente ritmo del flamenco con “El Talisman” di Rosana, con sul palco Beatrice Carbone e la compagnia di Mara Terzi. Si tratta di un’occasione unica di vedere in scena un perfetto passo a due o un’esibizione solista di artisti del calibro della stessa Carbone, di Albano, Garon, Starace e Zeni in uno spettacolo immersivo. A margine della rappresentazione verrà presentato anche un programma di Master Class tenute proprio al Gallio dai ballerini della Scala e aperte ai giovani ballerini comaschi.

L’ingresso a “Danzate con noi per il pianeta” è gratuito, ma riservato ai possessori della prenotazione del biglietto, fino all’esaurimento dei posti a sedere nell’Auditorium del Collegio (circa 500 posti). Il pass nominale di ingresso si può compilare e ritirare da lunedì 27 marzo presso la segreteria del Collegio Gallio negli orari di apertura. Lo spettacolo ha inizio alle 20.30, sarà aperto il parcheggio interno al collegio con accesso da via Barelli (fino ad esaurimento posti).