Come riconoscere i casino online sicuri

I casino online sono ormai entrati a tutti gli effetti nelle nostre vite: ogni anno sono sempre di più gli appassionati che decidono di scommettere e di giocare su queste piattaforme.

Essendo un fenomeno in grande ascesa, è nato il bisogno di tutelare tutti gli utenti affinché le loro sessioni di gioco possano essere sicure e vissute in completa tranquillità.

In questo nostro articolo spiegheremo cosa sono i casino online sicuri, come funziona la legislazione del nostro paese sul tema, come la tecnologia intervenga nella tutela di tutti i giocatori, e quali sono i criteri per scegliere il provider giusto per divertirsi al meglio.

La legislazione in Italia sul tema dei casino online

La sempre crescente attenzione nei confronti del gambling, fisico e online, ha portato la classe politica italiana ad affrontare questo fenomeno.

La prima legge che affronta il tema in Italia risale al 2005, e da all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il potere di regolamentare il gioco online conferendo alle singole piattaforme la licenza per potere operare: questa prima riforma verte sull’obbligo da parte dei provider di dare agli appassionati la possibilità dell’autoesclusione dal gioco (ovvero dei periodi di pausa imposti dall’utente stesso al fine di prevenire episodi di ludopatia), e l’imposizione dei limiti di perdita nel corso delle diverse sessioni.

Un ulteriore passo avanti nei confronti della tutela del giocatore è avvenuta nel 2009, con l’aggiunta dell’obbligo, nel corso della registrazione, di fornire il documento di identità e l codice fiscale, al fine di rendere possibile l’accesso soltanto ai maggiorenni.

Dal 2012 inoltre viene vietata in Italia qualsiasi tipo di pubblicità legata alle vincite sui casino online all’interno di tutti i media, come giornali, riviste, programmi televisivi e radiofonici e dal 2018, con il Decreto Dignità, il divieto di pubblicità è stato esteso anche alle piattaforme di social media.

Licenza ADM

Come abbiamo potuto vedere, l’ente regolatore del gambling in Italia è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in passato AAMS – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

Questa agenzia è stata creata per contrastare il gioco illegale al fine di vigilare su ipotetici illeciti nei confronti dei cittadini; con il passare del tempo ha ampliato le sue competenze operando anche sulla vigilanza sui provider di giochi online, grazie all’istituzione di una licenza che viene esposta nelle homepage di tutti i siti di gambling.

I provider che decidono di richiedere la licenza dovranno rispettare una serie di caratteristiche, regolamentate e gestite direttamente dall’Agenzia, e ora le andremo a vedere nel dettaglio:

In tutte le homepage dei provider viene esposto un numero di concessione a 5 cifre: le prime due (15) sono uguali per tutti gli operatori, e le tre rimanenti vengono assegnate dall’ADM.

a 5 cifre: le prime due (15) sono uguali per tutti gli operatori, e le tre rimanenti vengono assegnate dall’ADM. Il logo ADM è sempre visibile sul sito.

Presenza di indicazioni relative all’importanza di giocare su casino online sicuri.

La tecnologia a servizio della sicurezza

Un altro fattore molto importante che interviene in prima linea nel rendere sicuri gli utenti dei casino online è la tecnologia: il sempre maggiore progresso dei sistemi tecnologici consente agli appassionati di giocare in tranquillità e sicurezza.

Uno degli elementi più importanti che nel corso del tempo ha contribuito a sviluppare diversi metodi che hanno rivoluzionato il controllo sui siti di provider, e sicuramente l’Intelligenza Artificiale la quale offre un supporto molto importante ai fini della prevenzione di qualsiasi tipo di illecito.

Andiamo ora a vedere questi sistemi nel dettaglio.

Tecnologia Blockchain

È un sistema che garantisce la trasparenza di tutte le sessioni di gaming che avvengono nella piattaforma: i casino online sicuri utilizzano questo sistema per garantire l’imparzialità e la casualità dei risultati di gioco.

Sistema di Crittografia

Questo sistema garantisce la protezione dei dati degli utenti durante le transazioni: attraverso particolari codici criptati, le informazioni personali degli iscritti sono tutelate, e protette da qualsiasi tipo di attacco informatico.

Tecnologia di Rilevamento delle Frodi

Questo supporto viene utilizzato dai casino online sicuri al fine di rilevare tutte le operazioni sospette nel corso delle transazioni, al fine di prevenire la manipolazione di questi dati da parte degli hacker.

Autenticazione attraverso i Fattori Multipli

Nel corso della registrazione di un nuovo utente su un casino online, vengono richieste più informazioni per potere in seguito accedere al proprio account personale: attraverso questo sistema viene garantita una maggiore sicurezza agli appassionati.

I criteri per scegliere i casino online sicuri

Dopo avere visto come la legislazione e la tecnologia intervengano nel rendere sicuri i casino online permettendo agli utenti di vivere le emozioni del gambling in un’atmosfera tutelata, andremo ora a vedere nel dettaglio quali sono i criteri che ogni appassionato deve seguire per assicurarsi di giocare all’interno di una piattaforma sicura:

Giocare soltanto su piattaforme con licenza ADM

Come abbiamo spiegato in precedenza, l’ente regolatore del gioco d’azzardo nel nostro Paese è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM); al fine di assicurarsi la migliore esperienza occorre giocare soltanto nei casino online che vengono contrassegnati dal logo dell’Agenzia (e che quindi ne presentano regolare licenza).

Assicurarsi che il provider online tuteli il proprio utente

Nel corso del nostro articolo abbiamo visto come i casino online sicuri abbiano studiato un sistema di intelligenza artificiale che va a tutelare tutti i suoi utenti da qualsiasi attacco informatico esterno; è importante dunque assicurarsi che il nostro sito preferito applichi questi supporti tecnologici al fine di non cadere vittime di illeciti.

Giocare sempre in sicurezza e assicurarsi che il provider offra la possibilità dell’autoisolamento

Al fine di rendere l’esperienza di gambling divertente, occorre sempre giocare in sicurezza, dunque, prima di apprestarsi alla registrazione sui casino online, occorre assicurarsi che questi ultimi offrano all’utente la possibilità dell’autoisolamento. Questa non è altro che un’opzione che consente all’utente che riconosce di avere sviluppato un legame compulsivo con il gioco di potere avere un blocco sull’accesso ai provider per 30, 60 o 90 giorni, oppure, in casi estremi anche a tempo indeterminato.