A segno Rice in mischia dopo 13′, raddoppio di Kane dal dischetto al 44′. Grealish nel recupero si divora il tris. Al 56′ Retegui accorcia. Espulso Shaw all’80’. Finisce 2-1 al Maradona. Una sconfitta amarissima per l’Italia di Mancini. Parte male il girone di qualificazione al prossimo europeo. Italia combattiva ma non molto incisiva. La strada sarà subito in salita.