TodoSport. Altra convocazione per Lorenza Massara nel Club Italia del Sud

Nuova “puntata” dell’attività del progetto Club Italia del Sud femminile. Dopo i raduni svolti in Calabria, Sicilia e Puglia è in programma a Policoro (MT) un nuovo collegiale che coinvolgerà venti giovani atlete. La Basilicata, dunque, da martedì 4 a sabato 8 aprile ospiterà il quarto stage del progetto pilota avanzato dal settore femminile delle squadre nazionali.

A Policoro il Dt del settore giovanile femminile federale Marco Mancarelli coadiuvato dai tecnici Pasquale d’Aniello, Daniele Turino e dagli assistenti allenatori Angelo Polignano e Pamela Petrone, avrà modo di visionare le giocatrici convocate per intraprendere con loro un percorso di crescita in sinergia con i propri club.

Questo l’elenco delle atlete convocate: Giada Braccio (Volley Oria), Alessandra Cappiello (ASD Livinvolley), Silvia De Caprio, Francesca Ferrara (ASD Molinari Volley Napoli), Aurora D’Onofrio (Mesagne Volley), Giovanna Fratangelo (SS Nuova Pallavolo Campobasso), Yara Grappasonni, Gaia Maria Grappasonni (ASD Volley Matera), Giada Ianuale (Arzano Volley ASS. Spor. Dilet), Alessia Lerario, Caterina Piredda, Sabina Visciano (Giuseppe Cesari SSD ARL), Viviana Lo Piccolo (ASD Volley Academy Wekondor CT), Lorenza Massara (APD Todo Sport), Federica Paradiso, Elisa Stella (Next Atlas A.S. Dilettantistica), Giorgia Rizza (Volley’s Eagles G.Ungaretti), Vittoria Russo Alesi (ASD U.S. Volley Palermo), Lucilla Scuderi (ASD Volley Valley), Sofia Valore (ASD Progetto Volley Sant’Agata).

Molto soddisfatto lo staff tecnico della società vibonese che vede ancora una volta premiato il suo immenso lavoro con la convocazione dell’atleta Lorenza Massara. “ Siamo ovviamente orgogliosi nel vederci rappresentati da Lorenza in una rappresentativa così importante – dice Claudio Torchia- ed ovviamente questo ci spinge a fare sempre di più nel prossimo futuro. Abbiamo sin da subito puntato sul settore giovanile e la testimonianza sta nel fatto che nella squadra con la quale affrontiamo il campionato di Serie C siano presenti le nostre atlete cresciute a Km0. Tra queste Lorenza che sino ad ora ha fatto una crescita esponenziale e questa ennesima qualificazione per lei sarà il giusto premio, per la sua serietà ed assiduità agli allenamenti”.