Da Pasqua in poi: tutte le vacanze scolastiche del 2023

Rispetto al 2022, in occasione delle vacanze di Pasqua, gli studenti non potranno allungare la pausa con il 25 aprile. Tuttavia anche nel 2023 il periodo di vacanza sarà importante. Pasqua 2023 infatti cade il 9 aprile 2023. La maggior parte delle Regioni osserverà un periodo di chiusura delle scuole che va dal 6 all’11 aprile. Le sole eccezioni sono le scuole di Veneto e Abruzzo che riapriranno i battenti l’8 aprile. Invece gli studenti della Valle d’Aosta torneranno in classe un giorno prima degli altri ovvero il 10 aprile.

Per quanto riguarda i possibili ponti tra le festività ogni Regione ha le sue regole. Il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno sono per tutti festa nazionale. In concomitanza di queste date alcuni studenti potranno beneficiare di qualche giorno di riposo. Il 25 aprile, Festa della Liberazione, cadrà di martedì. Saranno in molti a rimanere a casa di lunedì per il fine settimana lungo che interesserà gli studenti del Friuli Venezia-Giulia e della Puglia. Insieme a loro anche gli alunni di Veneto, Molise, Campania, Valle d’Aosta, Calabria, Liguria, Abruzzo e Umbria che potranno riposare il 24 aprile.

La Festa dei Lavoratori 2023 (1° maggio) cadrà di lunedì per cui gli studenti dovranno accontentarsi di iniziare la settimana a casa. Invece il 2 giugno, la Festa della Repubblica, cadrà di venerdì. …Molte scuole sono sempre chiuse il sabato. Andrà bene agli studenti di Umbria, Calabria, Molise, Veneto e Puglia, le cui scuole rimarranno chiuse il 3 giugno.

Le vacanze estive sono alle porte. Ecco il fine anno regione per regione: Friuli Venezia-Giulia: 10 giugno 2023; Provincia Autonoma di Bolzano: 16 giugno 2023; Lombardia: 8 giugno 2023; Provincia Autonoma di Trento: 9 giugno 2023; Puglia: 10 giugno 2023; Veneto: 10 giugno 2023; Marche: 10 giugno 2023; Toscana: 10 giugno 2023; Molise: 10 giugno 2023; Valle d’Aosta: 15 giugno 2023; Campania: 10 giugno 2023; Basilicata: 10 giugno 2023; Emilia-Romagna: 7 giugno 2023; Calabria: 10 giugno 2023; Liguria: 10 giugno 2023; Sicilia: 10 giugno 2023; Piemonte: 10 giugno 2023; Abruzzo: 10 giugno 2023; Lazio: 8 giugno 2023; Umbria: 10 giugno 2023; Sardegna: 10 giugno 2023.

Al momento non è noto quali regioni daranno ponte, ma non fa ben sperare il fatto che il 1° novembre venga di mercoledì, in mezzo alla settimana. Difficile pensare di potere unire la festa al fine settimana. L’8 dicembre viene di venerdì e si prospetta un fine settimana lungo tre giorni. Si chiude con il Natale 2023. Il 25 dicembre cade di lunedì e questo fa pensare che le scuole chiuderanno per la pausa dal 23, il sabato prima della ricorrenza, con ultimo giorno di lezione il 22, un venerdì….