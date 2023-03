Macchinari FAE, prodotti concepiti per fare la differenza in ambito forestale, agricolo e delle infrastrutture

Alla base dell’operatività di FAE, realtà italiana che ricopre una posizione di spicco nell’ambito della progettazione e produzione di attrezzature e veicoli per lavorazioni forestali, agricole, stradali e lo sminamento, vi è una specifica attenzione nei confronti dell’innovazione sul piano tecnologico e della qualità costruttiva. L’azienda fornisce infatti prodotti che assicurano prestazioni assolute e massima affidabilità.

Digitando www.fae-group.com si può scoprire una gamma di soluzioni strutturata in oltre 90 prodotti e 400 modelli. In particolare, si incontrano diverse tipologie di trincia per trattore, trince forestali, frese forestali, frantumasassi, fresaceppi, stabilizzatrici e testate multifunzione per trattori, escavatori, minipale e veicoli speciali. Disponibile anche una gamma di cingolati, di cui fanno parte veicoli con cabina o radiocomandati.

Le trince per trattori FAE, in particolare, sono ideali per molteplici applicazioni: gestione aree boschive e forestali, rimozione ceppi fino a terra, creazione linee tagliafuoco, manutenzione linee elettriche, oleodotti, gasdotti, bordi strade e linee ferroviarie, piantagioni e vivai, vigneti e frutteti, aree verdi commerciali, residenziali e sportive.

I prodotti disponibili sono accompagnati da dettagliate schede descrittive. Includono specifiche tecniche, applicazioni d’utilizzo, nonché immagini e video. Per avere ulteriori indicazioni e una quotazione è sufficiente cliccare sul pulsante “Richiedi informazioni” e compilare il form online.

FAE, per realizzare macchinari e accessori, sfrutta esclusivamente materiali di prima scelta e tecnologie all’avanguardia. Non a caso, lo stesso slogan aziendale afferma: i prodotti FAE sono concepiti per fare la differenza, in ciascuno dei settori produttivi nei quali opera.

La sede centrale dell’azienda è situata a Fondo-Borgo D’Anaunia in Trentino. A ciò si uniscono sei filiali commerciali e un network di rivenditori che le permettono di commercializzare i propri prodotti in tutto in mondo.

Un team dedicato, formato da professionisti, è sempre disponibile per affiancare il rivenditore nella fase post-vendita in caso di necessità. Il merito, infine, è anche dell’immediatezza e praticità della nuova piattaforma online FAE Online Support, a disposizione dei migliori concessionari autorizzati dell’azienda.

