Calcio Giovanile. Bulldog Vibo l’under 15 conquista una nuova vittoria

Grande è la vittoria, ma l’amicizia è di tutte la più grande”

Questo il segreto della Bulldog Vibo Under 15 del duo Curello/Gradia.

I ragazzi nero arancio sabato hanno conquistato la loro 8° vittoria su 8 partite disputate, ma lo hanno fatto soffrendo un po’ per merito del bravo avversario, la Real Pizzo venuta a Vibo a giocarsi il tutto per tutto per provare a riaprire un campionato che da ieri ormai sembra “blindato”, complimenti ai ragazzi di Pizzo e alla loro organizzata società.

Un po’ per la giornata non ottimale dei nostri Bulldoghini forse un po’ troppo carichi per la partita, che aveva un’importanza doppia, i tre punti e lo “strappo” per l’ allungo finale, per mettere in cassaforte un campionato finora dominato.

Andando alla partita, per la prima volta la Bulldog ha chiuso il primo tempo sotto di un gol, non era mai andata in svantaggio in questo campionato.

Nella ripresa è scesa in campo una Bulldog diversa, almeno dal punto di vista della voglia e della determinazione per ribaltare la partita. Così è stato.

Ritmi più alti e pressione sugli avversari che hanno pagato nella ripresa dal punto di vista fisico. Oltre i due gol messi a segno da Adam Belgana e Lele Blandino, i Bulldoghini hanno avuto altre 3/4 occasioni per chiudere il match.

Al triplice fischio tripudio in casa nero arancio. Come già scritto la vittoria odierna mette una seria ipoteca sul campionato.

Bulldoghini sotto la tribuna di casa, numeroso più del solito che ha regalato una coreografia speciale a tinte nero arancio, per raccogliere la meritata standing ovation!

Mercoledì in casa, andrà in scena la partita di recupero della prima giornata di ritorno contro la Real Ionadi.