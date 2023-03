Posillipo, il quartiere principe dove vivere a Napoli

Posillipo è uno dei quartieri più esclusivi di Napoli, noto per la sua posizione privilegiata sul mare e per le splendide ville che lo caratterizzano.

Questa zona residenziale dove numerose sono le case in vendita a Napoli, si estende lungo una collina che si affaccia sulla Baia di Napoli, offrendo panorami mozzafiato sul Golfo e sull’isola di Capri.

Il nome Posillipo deriva dal greco antico e significa “riposo dal dolore“, in riferimento alle proprietà curative delle acque termali presenti nella zona.

Da sempre meta di villeggiatura per i nobili e gli intellettuali, il quartiere è stato anche residenza di importanti personalità del mondo dello spettacolo e della politica.

Oltre alle ville d’epoca, tra cui spicca quella del poeta Virgilio, Posillipo vanta numerosi parchi e giardini pubblici, come il Parco Virgiliano dove è possibile fare piacevoli passeggiate tra la natura e godere della vista panoramica sulla città.

La zona è ben servita dai mezzi pubblici, ma anche in auto è facile raggiungerla grazie alla vicinanza con l’autostrada.

Inoltre, la presenza di negozi, ristoranti e bar rende Posillipo un quartiere vivace e dinamico anche di sera.

Vivere a Posillipo significa godere dei vantaggi di una zona residenziale elegante e tranquilla, ma allo stesso tempo vicina al centro di Napoli e ai principali luoghi d'interesse della città.

La qualità della vita è elevata grazie alla presenza di parchi e spazi verdi, ma anche alla possibilità di fare sport all’aria aperta o di rilassarsi in spiaggia durante l’estate.

Cosa vedere a Posillipo

Posillipo è uno dei quartieri più belli e affascinanti di Napoli, situato sulla collina che domina il Golfo di Napoli.

È un luogo molto suggestivo e rinomato per la bellezza dei suoi panorami e la presenza di numerose ville signorili e ha un’altezza media di circa 150 metri sul livello del mare.

Tuttavia, ci sono alcune zone in cui la quota supera i 200 metri, come ad esempio il punto più alto della collina, chiamato “Monte Echia“, che raggiunge i 256 metri.

Il quartiere è popolato principalmente da famiglie benestanti, professionisti e imprenditori. Molte case e ville si trovano all'interno del quartiere ma anche nelle zone circostanti come Marechiaro e Bagnoli.

Il fascino di Posillipo risiede nella sua posizione privilegiata, con vista sul mare e sulla città.

La maggior parte delle case offrono terrazzi spaziosi e giardini, dove è possibile godere della vista mozzafiato e trascorrere momenti di relax.

Questa zona ha molto da offrire a livello di attrazioni: tra le principali non si può non nominare il Parco Virgiliano, situato sulla cima della collina di Posillipo.

Il parco prende il nome dal poeta romano Virgilio, che secondo la leggenda avrebbe vissuto qui durante l’epoca dell’imperatore Augusto.

Il parco ha molte aree verdi, sentieri panoramici e panchine dove ci si può sedere e godere della vista sul golfo e sulla città; inoltre è anche una meta ideale per gli amanti del trekking e del jogging, grazie ai suoi sentieri panoramici.

Per gli amanti dell’arte e della storia, Posillipo offre anche la possibilità di visitare importanti siti archeologici come la Grotta di Seiano e l’Antro della Sibilla.

Queste antiche grotte sotterranee erano utilizzate in epoca romana come cisterne d’acqua e nascondigli segreti; nello specifico la Grotta di Seiano è una grotta artificiale costruita nel I secolo a.C. per collegare la baia di Pozzuoli con quella di Napoli ed era utilizzata come strada sotterranea per il trasporto di merci tra i due porti.

Altro luogo d’interesse a Posillipo è la Villa Rosebery, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica in visita a Napoli.

La villa fu costruita alla fine dell’Ottocento dal diplomatico britannico Sir Edward Grey e successivamente acquistata dallo Stato italiano.

Oggi è possibile visitare i giardini della villa, che offrono una vista spettacolare sul golfo di Napoli.

Sempre nella zona di Posillipo si trova anche l’Antico Parco Imperiale di Capodimonte, un parco pubblico che ospita numerose specie botaniche e un importante museo che ospita di artisti importanti quali Raffaello, Tiziano, Parmigianino, Correggio e Caravaggio.

Il parco si estende su una superficie di circa 134 ettari ed è stato progettato alla fine del Settecento dal re Ferdinando IV di Borbone.

Per chi ama la storia dell’arte, la visita alla Chiesa di Santa Maria del Faro è d’obbligo: l’edificio risale al XIV secolo ed è stato ricostruito nel XVII secolo dopo essere stato distrutto da un terremoto.

L’interno della chiesa ospita numerose opere d’arte, tra cui il dipinto “La Madonna col Bambino” attribuito ad Andrea Vaccaro.

Gli scavi di Pausilypon sono un altro sito archeologico importante a Posillipo dove si trovava una villa romana costruita nel I secolo a.C. costituita da un teatro e un grande giardino con una piscina; oggi si possono ancora vedere le rovine della villa e del teatro.

Infine, non si può visitare Posillipo senza ammirare il panorama dal Belvedere di San Gioacchino: dalla terrazza panoramica si gode una vista spettacolare su tutto il golfo di Napoli e sulla città sottostante.

Il mare a Posillipo

La bellezza dei panorami di Posillipo è incastonata nel blu delle acque del mare.

Il mare di Posillipo è incantevole, con le sue acque cristalline e le scogliere che si tuffano nel blu; le spiagge sono piccole e molto frequentate durante l’estate, ma vale la pena di fare una passeggiata lungo la costa per trovare un posto più tranquillo dove godersi il sole e il mare.

La vista del Vesuvio che si erge all’orizzonte rende l’esperienza ancora più suggestiva, inoltre, ci sono molte grotte marine da esplorare e chi ama lo snorkeling può ammirare la ricca fauna marina.

Una delle spiagge più famose di Posillipo è quella di Marechiaro, con le sue caratteristiche casette colorate affacciate direttamente sul mare; qui si possono gustare specialità culinarie a base di pesce nei numerosi ristoranti della zona.

Per chi preferisce una vacanza più attiva, c’è la possibilità di praticare sport acquatici come il kayak o il paddle surf.

Anche se può sembrare complicato, per raggiungere Posillipo si possono utilizzare diversi mezzi di trasporto: se si arriva in città con il treno, è possibile prendere la metro linea 2 e scendere alla fermata Mergellina e da qui si può prendere un autobus o un taxi per raggiungere Posillipo.

In alternativa, si può prendere un taxi direttamente dalla stazione centrale di Napoli o dall’aeroporto internazionale di Capodichino.

Se si preferisce viaggiare in modo più economico e avventuroso, si può prendere l’autobus numero 140 o 151 da piazza Garibaldi o dalla stazione centrale di Napoli; questi autobus vi porteranno a Posillipo attraverso una strada panoramica, offrendo splendidi scorci sulla città e sul mare.

Infine, se si vuole godere della bellezza della zona in modo esclusivo, si può noleggiare un’auto o uno scooter e percorrere la strada panoramica di Posillipo.

Questa opzione offre la massima flessibilità e libertà di movimento, ma richiede anche una buona capacità di guida su strade strette e tortuose.