A Napoli hanno quasi festeggiato per il sorteggio di Champions ma Pioli non ci sta…

Tre italiane su otto per la corsa alla Coppa europea più importante. Un derby tutto italiano ai quarti e certamente una finalista con almeno un’italiana in campo…con vista sulla finale. Il Napoli è davvero il favorito per arrivare in finale e per alzare al cielo la Champions. Ma il Milan non ci sta a darsi per sconfitto in partenze. “Le dà fastidio il fatto che a Napoli hanno quasi festeggiato per questo sorteggio?” E’ una delle domande in conferenza stampa a cui ha dovuto rispondere mister Stefano Pioli, allenatore del Milan alla vigilia della sfida contro l’Udinese (27esima giornata di Serie A). “Io tra prima e dopo preferisco sempre essere felice dopo”, ha dichiarato.

Milan-Napoli e Inter-Benfica nei quarti di finale di Champions League. L’urna di Nyon ha emesso il proprio verdetto disegnando il cammino delle otto squadre in lotta per la finale di Istanbul. Derby tra il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti. La gara di ritorno sarà disputata al Maradona il 18 aprile alle 21. L’Inter di Inzaghi se la vedrà con il Benfica giocando l’andata in Portogallo l’11 aprile. In caso di passaggio del turno dei nerazzurri ci sarà un derby italiano anche in semifinale.

L’estrazione ha sorriso alle tre squadre italiane impegnate in Champions League. Tutte, infatti, sono state sorteggiate nella stessa parte di tabellone aumentando la possibilità che una delle tre possa arrivare a giocarsi la finale di Istanbul. Una tra Milan e Napoli sicuramente sarà nelle prime quattro d’Europa a distanza di 5 anni dall’ultima italiana a questo punto della competizione, ma se l’Inter dovesse superare l’ostacolo Benfica sarà possibile un altro derby anche in semifinale.

Evitate le squadre più quotate come Real Madrid, che se la vedrà col Chelsea di Potter, e il Manchester City che avrà un doppio confronto con il Bayern Monaco da finale anticipata.

IL TABELLONE DEI QUARTI

Sfida 1: Real Madrid vs Chelsea

Sfida 2: Benfica vs Inter

Sfida 3: Manchester City vs Bayern Monaco

Sfida 4: Milan vs Napoli

L’ACCOPPIAMENTO IN SEMIFINALE

Sfida 4 vs Sfida 2

Sfida 1 vs Sfida 3

LE DATE

11 aprile: Benfica-Inter (su Canale 5) e Manchester City-Bayern Monaco

12 aprile: Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea

18 aprile: Napoli-Milan (su Canale 5) e Chelsea-Real Madrid

19 aprile: Inter-Benfica e Bayern Monaco-Manchester City

Semifinali: andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio.

Finale: 10 giugno a Istanbul

Si è verificata l’unica condizione che ha modificato l’andamento del sorteggio e riguardava Milano. Il regolamento Uefa recita che non si possono disputare due partite di Champions League nello stesso stadio nell’arco di 24 ore. Con il Milan che ha chiuso lo scorso campionato davanti all’Inter, sono stati i nerazzurri – sorteggiati in casa come i rossoneri – a dovere invertire il proprio accoppiamento, disputando così la gara di ritorno contro il Benfica al Meazza.