Valvola di ritegno a molla: guida alla scelta

Quando si parla di impianti idraulici, le valvole sono elementi imprescindibili in termini di funzionalità, efficienza e sicurezza dell’impianto. Questi dispositivi svolgono diverse funzioni, come consentire il passaggio del fluido in una sola direzione, indirizzarne il percorso all’interno del circuito, regolarne la pressione e la portata.

Naturalmente per fare tutto questo le valvole hanno caratteristiche diverse che le rendono specifiche per una determinata applicazione. Le differenze possono essere di natura costruttiva, in particolare nel meccanismo di funzionamento, ma anche nei materiali di cui sono costituiti il corpo valvola e le componenti interne.

Come funziona la valvola di ritegno a molla

Nel mondo variegato delle valvole idrauliche particolarmente diffuse sono le valvole di ritegno a molla. Queste valvole unidirezionali, che impediscono il riflusso e consentono il passaggio in una sola direzione, si trovano in moltissimi tipi di impianto, sia civili sia industriali. Otturatore, molla e guarnizione sono le tre componenti principali – quelle che potremmo definire il cuore della valvola – le quali, con un meccanismo piuttosto semplice, ne determinano il funzionamento.

Il meccanismo di chiusura e apertura della valvola di ritegno a molla dipende dalla pressione del fluido che scorre all’interno della valvola e dall’azione della molla. Nella valvola di ritegno a battente, l’otturatore è vincolato ad una guida e sotto l’effetto della pressione viene spinto dalla molla contro il corpo della valvola. Se invece la pressione è scarsa o il fluido scorre nella direzione opposta, la valvola resta chiusa. La taratura della molla determina la forza di precarico e quindi la pressione di apertura della valvola.

Quando una valvola di non ritorno idraulica può fare la differenza

La semplicità del meccanismo nasconde variabili molto interessanti in termini di efficienza idraulica e di qualità del prodotto. Water Fitters, venditore online di materiale idraulico, grazie al know how maturato nel settore, propone un’attenta selezione di valvole di ritegno a molla, così come di altre tipologie di valvole idrauliche.

Ecco una sintetica guida alla scelta.