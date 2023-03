Aprire la partita IVA? Passa a FidoCommercialista: Il commercialista Online

Con FidoCommercialista puoi aprire e gestire la tua partita iva completamente da remoto a prezzi molto convenienti

Se desideri svolgere un’attività imprenditoriale o lavorare come professionista in modo abituale, dovrai aprire una Partita IVA. Per farlo, è necessario avvalersi dei servizi di un commercialista in grado di valutare l’attività che desideri svolgere e indicarti il miglior regime fiscale. Inoltre, il commercialista ti assisterà in tutte le procedure amministrative necessarie per avviare e gestire la tua attività.

Grazie all’avanzamento della tecnologia, sempre più persone scelgono di affidarsi ad un commercialista online per la gestione delle proprie attività fiscali. FidoCommercialista con l’utilizzo di un web-app altamente tecnologica, la comunicazione tramite chat, telefono e video-chiamata e il suoil team di esperti contabili e dottori commercialisti offre un servizio ancora più efficiente rispetto a quello di un commercialista tradizionale.

Infatti, un commercialista tradizionale non potrebbe seguire il cliente in ogni momento della sua attività, fornendogli informazioni sempre aggiornate e risparmiandogli tempo negli spostamenti e nell’invio dei documenti. Grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, i clienti di FidoCommercialista ricevono un servizio altamente qualificato, che supera le aspettative e li aiuta a raggiungere i loro obiettivi in modo efficiente e conveniente.

Che cos’è?

FidoCommercialista è un servizio online completo per l’apertura e la gestione contabile e fiscaledi attività imprenditoriali oprofessionali in qualsiasi regime fiscale, senza la necessità di incontrare personalmente un commercialista. Si può scegliere di aprire una partita IVA in un regime forfettario o costituire una società di capitali (srl o start-up) completamente da remoto, grazie alla consulenza di un commercialista iscritto all’albo che si occupa di inquadrare l’attività nel regime fiscale più adatto e segue tutti gli adempimenti burocratici ordinari. Il servizio è all-inclusive e con prezzi chiari e competitivi, comprende consulenza illimitata, monitoraggio dell’andamento dell’attività tramite la piattaforma Fido, software di fatturazione elettronica, firma digitale e altri strumenti utili. I prezzi sono inferiori alla media dei commercialisti tradizionali e il servizio è offerto da un network di oltre 50 professionisti specializzati nei vari regimi fiscali e business, tra cui alcuni membri della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti e Presidenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

Per richiedere una consulenza gratuita basta visitare il sito web di FidoCommercialista, dove un commercialista iscritto all’albo fornisce una prima consulenza per comprendere le esigenze del cliente, suggerire la soluzione fiscale migliore e illustrare i servizi offerti da FidoCommercialista. Sottoscrivendo uno degli abbonamenti si ottiene consulenza illimitata con un commercialista specializzato, apertura della partita IVA e delle posizioni presso gli enti competenti, tutti gli adempimenti contabili e fiscali necessari per il proprio regime fiscale, oltre all’utilizzo dell’app FidoCommercialista per fatturazione elettronica, contabilità, firma digitale e archiviazione documentale.

FidoCommercialista garantisce inoltre l’apertura della partita IVA in sole 24 ore, un tempo nettamente inferiore alla media nazionale che varia tra le 3 e le 4 settimane. In sintesi, FidoCommercialista offre tutti gli strumenti necessari per avviare e gestire un’attività in modo efficiente, con la comodità di poter contare sulla consulenza di un team di professionisti esperti e specializzati.

Perché scegliere FidoCommercialista?

FidoCommercialista è stata ideata dai fondatori dello Studio Primieri, che si occupa da oltre 30 anni di questioni fiscali e tributarie per grandi aziende nel centro Italia. L’obiettivo di FidoCommercialista è diventare il leader dei commercialisti online, garantendo un servizio di alta qualità che supera quello offerto dai consulenti offline.

Le principali ragioni per cui FidoCommercialista è migliore dei commercialisti tradizionali sono:

Maggiore comodità : non è necessario recarsi personalmente dal commercialista, ma è possibile contattarlo ovunque ci si trovi tramite chat, telefono o videochiamata.

: non è necessario recarsi personalmente dal commercialista, ma è possibile contattarlo ovunque ci si trovi tramite chat, telefono o videochiamata. Maggiore qualità : grazie all’uso di tecnologie avanzate, FidoCommercialista offre una dashboard che consente di monitorare l’andamento dell’attività in tempo reale e di ricevere assistenza in qualsiasi momento.

: grazie all’uso di tecnologie avanzate, FidoCommercialista offre una dashboard che consente di monitorare l’andamento dell’attività in tempo reale e di ricevere assistenza in qualsiasi momento. Prezzo più competitivo: l’uso della tecnologia consente ai commercialisti online di offrire servizi a costi più bassi, garantendo ai clienti un prezzo molto più competitivo rispetto a un commercialista tradizionale.

Attualmente, migliaia di clienti in tutta Italia si sono affidati a FidoCommercialista, risparmiando tempo e denaro da dedicare alla propria attività. FidoCommercialista è il commercialista digitale ideale per liberi professionisti e imprenditori in qualsiasi regime fiscale.