Gianni Latorrata di Massafra è il vincitore di The Voice Over a Castellaneta Marina

Castellaneta Marina. È Gianni Latorrata, sessantenne di Massafra dipendente ex Ilva con la storica passione per il canto, il vincitore della prima edizione del concorso canoro “The Voice Over” che, sull’onda del programma televisivo di successo di Rai 1, la cittadina di Castellaneta Marina ha voluto proporre al pubblico nella serata di domenica 12 marzo 2023 presso l’Auditorium Stella Maris di Castellaneta Marina.

Latorrata ha proposto il bellissimo brano “Almeno tu nell’ Universo” di Mia Martini, cantato con una grande eleganza ed emotività.

Il format “The Voice Over” si è rivelato riuscitissimo con la partecipazione di ben 16 concorrenti di età over 45 che, con molta verve, hanno interpretato alcuni dei più grandi successi della musica italiana di Mina, Mia Martini, Domenico Modugno, Adriano Celentano e Lucio Dalla.

Seconda classificata la cantante mottolese Lory Zippo, che ha riscosso un grande successo di pubblico per la sua voce potente, interpretando “Anche un uomo” di Mina; terzo posto per Marco Semeraro, ingegnere di professione di Massafra, che ha cantato “Dio come ti amo” di Domenico Modugno.

Sul podio tre voci straordinarie e raffinate, come ha asserito la giuria composta da Giulia Ciminelli, co-organizzatrice, Giuseppe Angelillo (sempre presente ai concorsi dell’organizzazione), Mattia Lotti (presidente della Pro Loco Rodolfo Valentino di Castellaneta Marina), le cantanti Barbara Montanaro, Sabrina Palmisano, Maria Costa, il partner commerciale Gigi Ventura, il maestro di ballo Angelo Mastrangelo e l’insegnante di moda Vittorio Casale; quarta classificata Francesca Palmisano in “Cocktail d’amore” di Stefania Rotolo.

La serata è stata organizzata da Mario Ludovico, con la direzione musicale del Maestro Leonardo Scarpetta ed è stata condotta da Giuseppe Stigliano, molto apprezzato per la cultura musicale.

Ospiti due danzatori della scuola di ballo Universal Dance di Massafra, diretta da Franco e David Montanaro.

Prossimo appuntamento all’estate quando ci sarà una seconda edizione, visto il successo della prima, cui seguirà la nuova edizione del concorso di bellezza “Miss Castellaneta Marina”.