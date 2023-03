5 tipologie di anello che l’uomo ama indossare

Da diverso tempo ormai, quando si parla di gioielli si apre un capitolo che non riguarda solo le donne. Anche gli uomini, infatti, amano indossarli e li considerano dei dettagli irrinunciabili di qualsiasi look, a prescindere dall’occasione. Ciò vale per tutti i gioielli, compresi gli anelli.

Caratterizzati da un significato profondo – richiamano immagini connesse ai sentimenti e all’identificazione di sé – gli anelli sono amatissimi dagli uomini di qualsiasi età, che li scelgono per tipologie di look che vanno dall’outfit informale fino a quello elegante.

Come dimostra l’offerta proposta di anelli da uomo su GioiaPura, la più grande gioielleria online di Italia, sono diverse le alternative che si possono prendere in considerazione. Tra queste, ne spiccano cinque in particolare. Scopriamo quali nelle prossime righe dell’articolo.

Anello chevalier

L’anello chevalier è un gioiello che ha alle spalle una storia molto antica. Nei secoli passati, veniva tramandato di generazione in generazione nella stessa famiglia ed era caratterizzato dalla presenza di stemmi nobiliari.

Per amor di precisione ricordiamo che la storia di questo anello è iniziata in epoca mesopotamica, quando veniva impiegato come sigillo commerciale.

Oggi come oggi, lo si può acquistare in diversi materiali, non sempre preziosi. Nello spazio che, un tempo, era occupato dagli stemmi nobiliari è possibile trovare decorazioni di ogni tipo, ma anche iniziali di nomi e piccole pietre preziose.

Apprezzato dagli uomini soprattutto per via delle sue linee nette e delle dimensioni importanti, è adatto sia a occasioni formali, sia a situazioni in cui, invece, si hanno maggiori possibilità di spaziare con l’outfit.

Anello a fascia

L’anello a fascia, caratterizzato da un design più sobrio rispetto al modello chevalier, è un gioiello maschile estremamente versatile. Lo si può infatti scegliere sia con sia senza pietre. In quest’ultimo caso, tra le opzioni più amate troviamo gli anelli contraddistinti dalla presenza di pietre di colore nero.

Fedina

La fedina da uomo è il non plus ultra dell’eleganza quando si parla di anelli maschili. Più spessa rispetto ai modelli femminili, essendo liscia o al massimo contraddistinta dalla presenza di una piccola pietra si adatta alla perfezione a diversi stili. Alla luce di ciò, può essere indossata a qualunque età ed essere scelta come alternativa per un regalo originale.

Solitario

Chi pensa che il solitario sia sinonimo di anello di fidanzamento femminile, dovrebbe cambiare idea. Questa tipologia di anello, infatti, è oggi molto apprezzata anche dagli uomini. La fantasia dei designer dei grandi brand permette di scegliere tra numerosi modelli.

Ci sono gli anelli con al centro una pietra preziosa come il brillante e quelli che, invece, si contraddistinguono per dettagli come le lastre di onice. In alcuni casi, anche la struttura principale del gioiello prevede la presenza di decorazioni (croci, pugnali etc.).

Veretta

La veretta è un anello a dir poco raffinato. Sottile ed elegante, è nota per la presenza di un giro di pietre preziose, quasi sempre brillanti. Diventata famosa come gioiello femminile – tra le occasioni in cui viene regalata, rientrano momenti speciali come l’anniversario di matrimonio – ormai da anni è entrata a far parte anche degli accessori più ricercati dagli uomini.

Quando la si ammira in un look maschile, sempre su Gioia Pura la si può vedere soprattutto con pietre scure, tra cui i rari e originalissimi diamanti neri. Chi vuole osare, può valutare anche gli smeraldi o, per tenere sotto controllo il budget, gli zirconi.

Essendo un fantastico gioiello unisex, la veretta può essere presa in considerazione come prezioso di coppia. Sono tantissime le persone che, nel momento in cui ufficializzano una relazione con il matrimonio o con il fidanzamento, decidono di indossare lo stesso gioiello del partner, andando oltre alla scelta classica del dono dell’anello da parte di un solo membro della coppia.