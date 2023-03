Verso Catania-Cittanova

Inoltre, il Catania SSD rende noto che, i botteghini in Piazza Spedini, saranno aperti anche oggi domenica 12 marzo, fino alle 11.30 per la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Cittanova e fino alle 15.00 per la consegna degli abbonamenti.

Oggi, l’accesso allo stadio sarà consentito dalle ore 13.00 in poi.