Navigare in tutta sicurezza: ecco come fare

Oggi la sicurezza informatica è davvero tutto. Perché, ormai, qualsiasi cosa la si può fare attraverso il web. Con tutti gli annessi e connessi. Da un lato, infatti, c’è la possibilità di risparmiare sui costi e sui tempi di attesa ma, dall’altro, una persona che non prettamente pratica su internet può mettere a rischio perfino il proprio conto bancario.

Ecco, però, alcuni consigli utili per navigare in tutta sicurezza.

Badare al protocollo https

Quando si effettua un acquisto on line, in particolare se è un ecommerce non particolarmente conosciuto, è importante prestare attenzione a tutti i dettagli. Come ad esempio se è presente il protocollo https. Senza entrare troppo nel tecnico – anche perché https è l’acronimo di Hyper Text Transfer ProtocolSecure, Protocollo di trasferimento ipertestuale sicuro in cui si nasconde un mondo -, è importante sapere che tutti i siti che hanno questo protocollo, riconoscibile perché in alto a destra presenta un lucchetto, sono mediamente sicuri.

O, comunque, offrono una sicurezza nelle transazioni ulteriori rispetto a quelle che già ha un qualsiasi sito on line. Per di più, stando ad alcuni esperti, sembra che Google voglia incentivare questo aspetto ‘premiando’ i portali che dispongono di questo protocollo aiutandoli nel loro posizionamento e segnalando all’utente quei siti in cui è assente.

Insomma, averlo è un vantaggio per entrambi.

Un sito settoriale ha all’interno delle guide

Quando un sito non descrive bene un prodotto c’è sempre qualcosa che non va. E quando l’utente non capisce spesso non è sua la colpa. Come diceva il giornalista Indro Montanelli, una persona dovrebbe far capire da tutti. Anzi, più un sito è specialistico e più gli approfondimenti interni devono essere dettagliati.

Questo vale per tutti i campi. Anche quelli più specialistici come quello delle scommesse. Di solito, presentano delle guide per farti capire come giocare benee non farti sprecare soldi. Ovviamente, queste guide sono importanti soprattutto per chi è all’inizio e non decidere gettare via i propri risparmi. Le guide, inoltre, sono scritte in un linguaggio a metà tra il tecnico e l’informale, proprio per dare a tutti la possibilità di poter provare a giocare.

Inoltre, rendere chiaro il ‘mondo’ in cui si entra è un vantaggio sia per il sito stesso che per l’utente. Insomma, come nel caso precedente, il vantaggio è davvero per entrambi.

Non accettare subito di iscriversi a newsletter

Quando vediamo una offerta che si può ricevere in cambio di una mail, di solito siamo sempre pronti a effettuare la registrazione. Perché, erroneamente, pensiamo che sia una cosa tutta a nostro vantaggio. Spesso, però, quando il prodotto è gratis, il prezzo siamo noi. Nel senso che, magari anche inconsapevolmente, offriamo la possibilità a questi portali di poter cedere i nostri dati a chiunque.

È uno dei motivi per cui arriviamo telefonate in continuazione o mail da mittenti che neppure conosciamo. Perché, probabilmente, hanno acquistato una lista di contatti in cui c’è anche il nostro. Come difendersi? Basta semplicemente leggere l’informativa privacy e poi decidere il da farsi.