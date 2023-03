Cose da sapere sull’amore prima di iniziare a frequentare qualcuno

Avete appena conosciuto una persona nuova per la quale vi siete “presi bene”. Magari l’avete conosciuta grazie ai vostri amici o agli annunci di escort a Torino. Ma, come in ogni altro tipo di relazione, è importante stabilire dei limiti precisi. Ecco perché ci sono cinque cose da sapere sull’amore prima di iniziare a frequentare un “amico” speciale o una escort:

L’amore può essere distruttivo

L’amore è una forza potente e può farvi fare cose molto stupide. Non si tratta solo del fatto che l’amore fa agire le persone come se fossero in un film o in un romanzo tutto loro (vedi “Le pagine della nostra vita” o “Cime tempestose”), ma anche del fatto che l’amore può farci dimenticare la nostra morale e i nostri valori quando siamo accecati dall’infatuazione. È facile dimenticare le cose importanti quando si è così focalizzati su un’altra persona: essa diventa tutto il tuo mondo, anche se ti tratta “a pesci in faccia” o non è onesta riguardo ai suoi sentimenti per gli altri.

Ma non preoccupatevi. Questo non è necessariamente vero per tutti; alcune relazioni durano per decenni senza drammatici sconvolgimenti (sto pensando ai miei genitori). E se la vostra finisse per rompersi a causa di questi problemi? Allora forse non era destino!

L’amore non è un sentimento

La cosa più importante da capire sull’amore è che non è un sentimento. Non è qualcosa che ti succede, come “Oh mio Dio! Sono innamorato”. Non si può decidere un giorno di essere innamorati di qualcuno e aspettarsi che quella persona provi lo stesso sentimento per noi; non funziona così. L’amore è una decisione, un’azione; richiede impegno e responsabilità da entrambe le parti. E questo significa che a volte le persone non vogliono o non scelgono più di stare insieme… e va bene anche questo! Dobbiamo considerare questa eventualità e metterci il cuore in pace se dovesse mai succedere.

Se questo vi suona familiare, potrebbe essere un buon momento per fare il punto della situazione: c’è qualcuno di speciale nella vostra vita in questo momento? Se sì, perché significa così tanto per voi? È qualcuno che c’è stato fin dal primo giorno o è entrato nella vostra vita di recente (o addirittura inaspettatamente)? Perché questi sentimenti si sono sviluppati nel tempo e non tutti insieme? Forse se vi ponete queste domande ora, piuttosto che in seguito, quando le cose si complicheranno, contribuirete a mantenere le cose chiare prima che le cose degenerino, perché – diciamocelo – niente di buono è facile…. soprattutto quando si tratta di questioni che coinvolgono emozioni come l’amore!

L’amore nel modo sbagliato può trasformarsi in una tortura

L’amore può essere doloroso e stressante. Può portarvi a fare cose che normalmente non fareste, come l’eccessiva gelosia, la manipolazione o il possesso eccessivo.

Ma può anche farvi sentire come se il cuore vi stesse per scoppiare in petto, senza contare quando sarete lontani dalla persona amata! Quando sarà accanto a voi, l'amore vi farà sentire come se non ci fosse niente di più importante…. In quei momenti, l'amore vi farà sentire come se tutto fosse sbagliato nel mondo e solo voi contaste.

Faresti qualsiasi cosa per amore

L’amore può farvi fare cose che non avreste mai pensato possibili, come saltare da un aereo (col paracadute, ovviamente…) o fare bungee jumping da un ponte. Potreste anche trovarvi in situazioni in cui rischiate la vita per stare con qualcuno che vi fa battere il cuore.

L’amore è un’emozione potente che può far agire le persone in modo irrazionale, ma quando si arriva al dunque… il rischio vale la ricompensa! Quasi sempre.

Ci si può innamorare delle persone più improbabili

Si può pensare di essere attratti da un certo tipo di persona, ma è importante ricordare che l’attrazione è mutevole. Potreste essere attratti da qualcuno che non corrisponde alla vostra idea di ciò che è o dovrebbe essere l’amante ideale e va bene così! È anche possibile che due persone che non sembrano andare d’accordo si innamorino l’una dell’altra in maniera tumultuosa e inspiegabile.

Non ci sono regole su chi si innamora di chi, quindi non preoccupatevi di quanto il vostro partner sia diverso da voi; concentratevi invece sul conoscerlo come persona piuttosto che preoccuparvi se rientra o meno in una sorta di stampino che la società ha creato intorno agli appuntamenti e alle relazioni.

Conclusione

Ecco cinque cose da tenere a mente quando si esce con qualcuno. Ricordate che l’amore non è un sentimento e che può essere distruttivo se gli permetterete di controllare la vostra vita, motivo per cui molte persone preferiscono visitare simple escort Italia per avere una relazione più aperta e godersi comunque un’esperienza più che piacevole.

Assicuratevi che la persona amata valga il vostro tempo prima di buttarvi in qualcosa di troppo veloce con lei. E infine: non dimenticatevi di voi stessi mentre vi innamorate di qualcun altro, perché è questo che ci ha impedito di trovare la felicità in tutti questi anni: ricordare chi siamo come individui ci aiuta innanzitutto a trovare il nostro vero io, prima di impegnarci completamente con un’altra persona.