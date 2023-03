I vantaggi di inserire in casa un termostato intelligente

Oggi per le nostre abitazioni cerchiamo soluzioni innovative e funzionali che ci offrano comodità e anche un certo risparmio.

Cos’è il termostato intelligente

Il termostato è un apparecchio che serve a regolare la temperatura interna delle stanze della nostra casa, e il termostato intelligente può regolare e monitorare i consumi di energia in maniera smart e digitale.

Grazie a questa intuitiva soluzione si può infatti risparmiare energia senza privarsi di quei comfort che ci fanno comodo in casa.

Questo termostato può anche venire collegato al sistema Wi-fi e in questo modo permette di gestire al meglio la temperatura interna della nostra casa, grazie a un pratico sistema di controllo anche da remoto.

Termostato intelligente e riscaldamento a pavimento

Si può utilizzare un termostato intelligente sia col il riscaldamento a termosifoni che con quello a pavimento.

Il riscaldamento a pavimento è un sistema di ultima generazione composto da tubi scaldanti, posti sotto il pavimento, che cedono calore per conduzione al pavimento, che a sua volta cede calore per irraggiamento all’ambiente.

Anche con questo tipo di riscaldamento si può utilizzare il termostato intelligente; infatti l’intero impianto viene regolato tramite una valvola termostatica posizionata in un dato punto della casa.

A volte si trova una valvola in ogni stanza.

Termostato intelligente e caldaia

Sia che in casi abbiamo termosifoni, come riscaldamento a pavimento, entrambi funzionano con una caldaia.

Il termostato intelligente è collegato alla caldaia, ed è possibile unire anche delle valvole termostatiche intelligenti, ovvero dei dispositivi che possono suddividere l’impianto in varie zone di riscaldamento indipendenti, da gestire in modo autonomo, e ottenere un notevole risparmio energetico.

Si possono controllare sia manualmente che tramite una App da scaricare sul proprio smartphone per il controllo da remoto.

Migliore termostato intelligente

Per ottimizzare i consumi conviene per prima cosa impostare per tutta la casa una temperatura di riferimento, che non dovrebbe superare i 20-21°C, secondo gli esperti.

Una volta fatto questo, il nostro termostato regolerà in automatico accensione e spegnimento della caldaia e in conseguenza anche dei termosifoni, o delle serpentine a pavimento, evitando inutili sprechi di energia.

Il migliore termostato intelligente è quello che funziona anche da remoto.

Infatti grazie al collegamento col Wi-fi di casa, lo si può spegnere quando siamo fuori e riaccenderlo quando stiamo per rientrare.

Così troveremo la nostra casa sempre confortevole e accogliente.

Spesso questo dispositivo viene integrato anche con i dati meteo in tempo reale, essendo quindi capace di riconoscere le caratteristiche del tempo esterno e anche dell’edificio dove si trova.

Inoltre si possono controllare i report dei propri consumi e gestirli di conseguenza, in modo da ottimizzare anche i costi.

Grazie al termostato intelligente infatti si potrà anche risparmiare denaro e non solo energia: è dimostrato infatti che esso consente di ridurre fino al 30% i costi per il riscaldamento.

Termostato intelligente a batteria

Anche il termostato intelligente può anche essere alimentato a batteria, e va messo ad incasso nel muro.

Se scegliamo un crono termostato, potremo programmare la temperatura a seconda delle diverse fasce orarie in modo differenziato, sia per le varie fasi del giorno che per i vari giorni della settimana.

In questo modo potremo scaldare solo dove e quando serve.