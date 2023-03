Cuneo. Nuovo fine settimana di controlli per la sicurezza da parte della Polizia Locale

Il fine settimana appena trascorso ha visto una nuova serie di controlli per la sicurezza da parte della Polizia Locale di Cuneo. In particolare sono state presidiate le aree di piazza Galimberti, via Valle Po, Roata Rossi, corso Francia e San Rocco, dove sono stati effettuati accertamenti sul rispetto dei limiti di velocità, sulla guida in stato d’ebbrezza e, per quanto riguarda le ultime due zone, anche per il transito dei mezzi pesanti. I controlli hanno portato al sequestro di tre veicoli che circolavano senza copertura assicurativa. Inoltre sono stati rilevati tre casi con superamento di oltre 50 km/h del limite di velocità all’interno dei centri abitati (dove il limite è di 50 km/h) con una punta massima di 123 km/h.

L’attività delle pattuglie si è poi concentrata anche in corso Giolitti e vie limitrofe alla stazione, dove sono state contestate diverse sanzioni per il mancato rispetto dell’Ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche e la vendita per asporto nel quartiere Cuneo Centro, e nel centro storico, dove numerosi sono stati gli interventi per la sosta selvaggia.