Castelforte. Giuseppe Molinaro uccide Giovanni Fidaleo e ferisce una donna

Pomeriggio di morte a Suio Terme, frazione di Castelforte (Latina), al confine tra Lazio e Campania. Giuseppe Molinaro ha sparato e ucciso Giovanni Fidaleo e ha anche ferito una donna di 40 anni.

In base alle ricostruzioni fatte dalle forze dell’ordine Giuseppe Molinaro, martedì pomeriggio, è arrivato a Suio e ha trovato Giovanni Fidaleo e la donna all’esterno dell’hotel e ha iniziato a sparare. A terra sono stati trovati almeno dieci bossoli. Poi il carabiniere li ha inseguiti all’interno della struttura, uccidendo Fidaleo e ferendo gravemente la donna. Dopo la sparatoria il militare è fuggito.

La donna è rimasta ferita all’addome e al torace. I sanitari del 118 hanno chiesto l’intervento di un’eliambulanza che è atterrata nel campo sportivo di Suio per portare via la donna ferita. A esplodere i colpi nell’hotel Nuova Suio Terme è stato il carabiniere Giuseppe Molinaro, 58 anni. Il cinquantenne ha aperto il fuoco all’interno della struttura alberghiera e ha sparato contro il direttore dell’albergo uccidendolo, poi ha rivolto l’arma contro l’ex moglie, colpendola all’addome e ferendola in modo grave. La vittima dell’omicidio è Giovanni Fidaleo, originario di San Giorgio a Liri (Frosinone), direttore dello stesso albergo in cui è stato ucciso.

A sparare Giuseppe Molinaro, brigadiere dei carabinieri originario di Teano (Caserta). La donna è stata trasferita in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. Le indagini sono coordinate dai Carabinieri della compagnia di Formia e dal magistrato della procura di Cassino Chiara D’Orefice. Dopo l’omicidio, il militare, a riposo, che era stato in servizio alla stazione di Carinola, è poi fuggito in auto in direzione della provincia di Caserta. Ha raggiunto la caserma dell’Arma di Capua dove si è consegnato.