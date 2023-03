Serie C/girone C 30esima giornata Picerno vs Crotone stadio Donato Curcio sabato 4 marzo ore 14.30

Crotone col lutto al braccio e prima della partita un minuto di raccoglimento per i morti di Steccato di Cutro causati dal naufragio. Mister Zauli: “Nel corso di ogni match dobbiamo essere intelligenti, furbi, concreti ed i miei giocatori non hanno smesso di rincorrere il primo posto”.

Probabili formazioni:

AZ Picerno (4-2-3-1): Albertazzi, Pagliai, Gonnelli, Allegretto, Guerra, De Cristoforo, De Ciancio, Golfo, Kouda, Esposito, Santarcangelo. All. Longo

Crotone (4-2-3-1): Dini, Calapai, Cuomo, Gigliotti, Giron, Petriccione, Carraro, Chiricò, D’Ursi, Kargbo, Gomez. All. Zauli

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino

Ass. Massimiliano Bonomo (Milano) – Santino Spina (Palermo)

Quarto giudice a bordo campo: Mattia Maresca di Napoli

Ultima sconfitta (0-1) del Picerno tra le mura amiche contro la capolista Catanzaro alla ventesima giornata. Da allora la squadra del tecnico Longo sul proprio terreno ha collezionato tre vittorie e un pareggio e in classifica viaggia in piena zona play-off al sesto posto con quarantatré punti.

La prossima sfida potrebbe essere definita dal Crotone anche propedeutica al derby col Catanzaro in programma lunedì tredici marzo ore 21,00 sul terreno dell’Ezio Scida. Un derby che non cambierà il percorso al vertice, indipendentemente dal risultato, ma servirà al Crotone per tastare le reali condizioni di forza in previsione degli spareggi play-off. Contro il Picerno mister Zauli potrà contare, a parte Awua, sulla disponibilità di tutti gli altri compreso capitan Golemic tornato in forma dopo aver smaltito l’attacco influenzale. Sarà un Crotone a trazione anteriore come lo è stato nelle due precedenti partite. Unica correzione la precisione nelle conclusioni a rete da parte degli attaccanti e centrocampisti. Contro la Turris, la precedente partita casalinga, tantissime azioni in area avversaria senza essere riusciti a concluderli positivamente. La prossima non sarà una formazione fotocopia della precedente, le novità iniziali riguarderanno la prima linea dove Gomez (12 gol) sarà in campo fin dall’inizio in sostituzione di Cernigoi; al fianco di Petriccione mediano ci sarà Carraro in sostituzione di Vitale; Trio offensivo con Chiricò a destra, D’Ursi centrale e poi Kargbo a sinistra al posto di Tribuzzi; linea difensiva a quattro con Calapai a destra, Gigliotti e Cuomo centrali, Giron a sinistra; tra i pali il confermato Dini.

Il parere del tecnico pitagorico Zauli alla vigilia della sfida:

“Ai miei giocatori dico sempre che dobbiamo pensare ad avvicinarci al Catanzaro cercando di fortificare il nostro secondo posto. Ogni partita per noi è un motivo di crescita che si deve concretizzare anche attraverso il risultato. Andremo a giocare su un terreno sintetico e contro una squadra che si trova al sesto posto ed in casa ha conquistato la maggioranza dei punti, ma siamo in condizioni di disputare un grande incontro. Nonostante ciò dobbiamo aumentare la possibilità di concludere a rete con più facilità – ha dichiarato Zauli – e questo avverrà se in area avversaria ci presentiamo con più giocatori. Inoltre dobbiamo correggere qualche errore in fase di ripiegamento per evitare di essere aggrediti. Continueremo a guardare all’insù pensando al primo posto, essendo già consapevoli che la seconda posizione è un fatto acquisito da parte nostra, quindi – ha affermato Zauli – la matematica a meno nove partite dal termine della stagione ci consente di mettere in conto anche un possibile miracolo per quanto riguarda la conquista della vetta”.