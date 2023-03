Bandiere a mezz’asta a Palazzo Madama: il senatore dem Bruno Astorre si è suicidato a Palazzo Cenci

La politica italiana è sotto choc. Il senatore dem Bruno Astorre si è suicidato in uno degli uffici del Senato. Aveva 59 anni, era nato l’11 marzo 1963. Il suicidio è avvenuto a Palazzo Cenci. La procura di Roma ha aperto un fascicolo come atto dovuto per gli accertamenti necessari, come avviene in questi casi, con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha espresso “grande sgomento” e ha chiesto che le bandiere del Senato siano esposte a mezz’asta.

Bruno Astorre, nato a Roma l’11 marzo 1963, era senatore dal 2013. Dal 2018 era segretario regionale del Pd nel Lazio. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca di Frascati eletta proprio coi dem. Elly Schlein, segretario del Pd, si è detta “sconvolta e profondamente addolorata dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi”.

Su Twitter, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha scritto di essere “sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene”.

“Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del Pd nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”, il tweet della premier Giorgia Meloni.

Per il presidente Ignazio La Russa, di Fratelli d’Italia, “è una notizia terribile”. La Russa ha sentito la capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Simona Malpezzi, a cui ha espresso le condoglianze a nome del Senato. La Russa, che era in volo verso Israele per la visita di Stato prevista fino a lunedì, ha appreso la notizia appena atterrato.

“Ciao Bruno. Sei stato un professionista della politica, fiero di esserlo. Sorridevi e sapevi sorridere. Sei stato un uomo vero, anche nei confronti più accesi. Mi spiace non aver capito prima della tragedia. Una preghiera per i tuoi. Riposa in pace, amico di mille battaglie”. Questo il post del senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, su twitter accompagnato dalla foto che riprendiamo per ricordare il senatore Astorre.