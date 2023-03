MotelNoire “Non ci avrete mai” è il singolo che dà il titolo all’album della band milanese Co-protagonisti del videoclip Enrico Rovelli, storico manager di Vasco Rossi e Diego Spagnoli.

Il nuovo album dei MotelNoire, dall’emblematico titolo “Non ci avrete mai”, uscito a Febbraio 2023, è stato interamente scritto e realizzato dalla band milanese, con la collaborazione di Tiziano Motti.

Il disco si compone di ben 15 tracce, dal sapore marcatamente rock e dove il gruppo racconta storie di vita vissuta in prima persona o da spettatori.

Il singolo “Non ci avrete mai”, dà anche il nome all’album prodotto da Luca Venturi (On Te Set/distribuzione Artist First).

La band: Il brano è un grido di rabbia che si prefigge di risvegliare le nostre coscienze in segno di risposta ad un sistema, che troppe volte rimane indifferente, ignorando tutti coloro che non ritiene “giusti” o che non sono in grado di allinearsi ad esso.

Interamente composto dai MotelNoire, il disco è stato registrato al Moonhouse studio di Milano e mixato da Danilo Di Lorenzo. Vede la collaborazione di Tiziano Motti e del rapper Tormento (Sottotono).

Il videoclip è stato realizzato da Carlo Battillocchi e vede come guest lo storico manager di Vasco Rossi Enrico Rovelli e Diego Spagnoli.

I MotelNoire sono: Domenico “Nik” Castaldi (voce e chitarra), Danilo Di Lorenzo (tastiere), Tony Corizia (basso), Cristian Fusi (batteria).

Biografia

I MotelNoire nascono nel 1999 nelle periferie di Milano ed a quell’epoca la musica per loro rappresentava tutto. Sul finire degli Anni Novanta Milano era paragonabile ad una vera e propria giungla, sempre più caratterizzata dalle nuove tendenze e dove le mode che arrivavano da oltreoceano imperavano un po’ ovunque… i locali e i club erano gremiti e fumanti, sempre colmi di gente e l’attenzione era soprattutto rivolta alla musica “live” e vi erano concerti praticamente ad ogni angolo della strada. Ed è proprio in quel periodo lì che MotelNoire muovono i primi passi, dalle periferie della zona sud di Milano, suonando varie cover nei club limitrofi, ma di lì a breve il bisogno sempre più crescente di “dire la loro” è andato a sfociare in vere e proprie canzoni inedite. Incidono molti provini, girando per tanti studi di registrazione, in un periodo in cui si lavorava ancora e solamente con tecnologia analogica e si registrava su nastro (ancora non c’era stato l’avvento del digitale…), pertanto gli studi di registrazione avevano costi molto alti, a dir poco quasi proibitivi per dei giovani come loro. La musica oggi per i MotelNoire si può quasi definire come “un’astronave del tempo”: lungo il proprio cammino hanno attraversato suoni e stili musicali diversi, passando dal Rock al Pop, dal Punk degli anni Settanta fino all’Hard Rock, dal Blues ma senza disdegnare il Jazz, tutto questo fino ad arrivare ai giorni nostri. Infatti, dopo tanti anni impiegati nel mondo del professionismo con Artisti del panorama nazionale e internazionale quali Federico Zampaglione – Tiromancino, Jake La Furia dei Club Dogo, Gary Wallis (Pink Floyd, Duran Duran, Tom Jones), Nathan East (Eric Clapton, ecc.), Rockets, Luca Carboni solo per citarne alcuni, decidono nel 2016 di racchiudere tutto il loro passato nell’album “On Tv”, edito per Sony Music.

I MotelNoire da sempre sono molto attivi anche per quanto concerne l’attività live; molteplici sono le collaborazioni che si sono susseguite nel tempo con Artisti come le Vibrazioni (due Tour nazionali all’attivo), Lacuna Coil, Rival Sons, e molti altri.

Tutto questo va oggi a concretizzarsi in questo lavoro discografico “Non ci avrete mai”: un vero e proprio “Diario di bordo”, nel quale i MotelNoire hanno annotato tutti i loro trascorsi musicali e grazie al quale sono in grado oggi di condividere tutte le esperienze vissute fino ad ora.