Monza ed escort: scopriamo le tariffe medie in provincia

Quanto costano i servizi delle escort nella provincia di Monza e Brianza? Grazie a delle apposite statistiche si può rispondere a questa domanda con buona precisione.

Il lavoro delle escort è una realtà in tutta Italia

Sicuramente quello del “sex working” è un settore economico molto particolare, sempre oggetto di discussioni dal punto di vista etico ed ufficialmente riconosciuto solo in maniera parziale, ma sarebbe ipocrisia negarne non solo l’esistenza, ma anche la grande floridità.

Le escort operano infatti in tutta Italia, da Nord a Sud, e la provincia brianzola non fa eccezione: è sufficiente visionare la sezione dedicata a Monza di un noto sito di annunci escort come escortime.love per notare quanto sia massiccia la presenza di operatrici dell’eros in città.

Ma quanto si spende mediamente in provincia di Monza e Brianza per usufruire di questo tipo di servizi? Come si diceva è possibile rispondere a questa domanda facendo riferimento ad apposite statistiche, quelle del report pubblicato sul portale EA Insights.

Cosa emerge dal report a livello generale

In questo studio si fa il punto sui prezzi medi praticati dalle escort nelle varie province italiane, ed è sufficiente una fugace occhiata alle cifre per rendersi conto di come le differenze siano davvero molto marcate sul territorio nazionale.

La forbice di prezzo tra le province più care e quelle più economiche, infatti, è enorme: in città come Milano e Roma il prezzo medio di un servizio è di 100 euro, mentre in quelle più economiche, Potenza e Rieti, si paga praticamente la metà, esattamente 53 euro ad incontro.

I numeri relativi alla provincia di Monza e Brianza

La provincia di Monza e Brianza si colloca tra le province più care: il relativo prezzo medio ammonta infatti ad 89 euro.

Va tuttavia sottolineato che il report in questione prende in considerazione anche la “ricchezza” della provincia, intesa come reddito medio pro capite, e questo rende l’analisi dei prezzi molto più significativa.

Confrontando la citata tariffa a tale parametro si nota come quella di Monza e Brianza sia una provincia piuttosto vantaggiosa per i clienti delle escort.

È pur vero che, come detto, le tariffe medie sono piuttosto elevate, ma il reddito medio pro capite lo è altrettanto, anzi è tra i più alti d’Italia, ammontando esattamente a 25.225,64 euro.

Molte province sono meno “convenienti” rispetto a Monza e Brianza

A livello di redditi medi pro capite, la provincia di Monza e Brianza risulta essere seconda a livello nazionale dopo il capoluogo Milano, di conseguenza sono tantissime le province che, pur contando dei redditi medi pro capite più bassi, registrano delle tariffe medie più elevate da parte delle escort.

Alcuni casi, come evidenziato nel report, sono particolarmente significativi: ad Agrigento, ad esempio, il reddito medio pro capite ammonta ad appena 14.699,58 euro, eppure le tariffe medie delle escort ammontano a 95 euro a servizio.

I dati citati, è utile specificarlo, fanno riferimento ai prezzi rilevati negli anni 2019, 2020 e 2021.