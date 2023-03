Prosegue il calo della bolletta del gas per le famiglie in tutela

Buone notizie per tanti italiani. Prosegue il calo della bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela. La tariffa di febbraio scende a 86,45 centesimi di euro al metro cubo, il 13% in meno rispetto a quella di gennaio, che già aveva visto una robusta diminuzione. Lo rende noto l’Arera, l’autorità pubblica che fissa le tariffe energetiche sui mercati protetti. A febbraio il prezzo medio del Psv è stato di 56,87 euro al Megawattora.

La riduzione per il mese di febbraio – secondo Arera – si avvicina a compensare gli alti livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno. La spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (marzo 2022-febbraio 2023) risulta di all’incirca 1.666,23 euro, +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (marzo 2021- febbraio 2022), Come previsto dalla Legge Bilancio, per il I trimestre 2023 Arera ha già azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas. Confermata anche la riduzione della componente UG2 per i consumi gas sino a 5.000 metri cubi all’anno (cioè la compensazione alle imprese dei costi di commercializzazione) e la riduzione Iva sul gas al 5%.