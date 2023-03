Nuovo Consiglio permanente dell’Unione dei Frati Minori d’Europa: Fr. Mario Chiarello vice Presidente

“Dall’Incontro di Medjugorie di questi giorni ci giunge la notizia dell’elezione del Nuovo Consiglio permanente dell’Unione dei Frati Minori d’Europa. Sono risultati eletti Fr. Alard K. Maliszewski (SLAN) come Presidente e Fr. Mario Chiarello (COMPI) come vice Presidente. Ai nostri fratelli eletti l’augurio sincero e la preghiera perchè il loro compito si compia in sinergia con l’azione dello Spirito Santo che guida la sua Chiesa anche mediante il carisma affidato al nostro Ordine”. È quanto comunicano in una nota postata su facebook di Frati Minori di Lecce. La Parrocchia Sant’Antonio – Commenda di Rende, di cui Fr. Mario Chiarello è stato parrocco, sul web formula gli auguri al Padre Provinciale.