I vantaggi di chi utilizza i servizi di SpedireAdesso

SpedireAdesso è il servizio che consente di spedire pacchi ovunque in modo comodo, facile e veloce. Si tratta di un’azienda giovane, innovativa e creativa, fra i leader nel settore delle spedizioni in Europa e in Italia. Il servizio di spedizione di SpedireAdesso consente di spedire sia all’estero che in Italia con il ritiro a domicilio e con grande comodità.

SpedireAdesso, i vantaggi

Quali sono i vantaggi per chi sceglie di utilizzare SpedireAdesso? Prima di tutto il miglior prezzo garantito, ma anche corrieri internazionali e nazionali efficienti, assistenza tempestiva e gratuita, oltre a un’ottima tracciabilità dei trasporti.

Ogni spedizione – dai pacchi alle buste sino ai pallet – viene realizzata utilizzando dei corrieri espressi che sono particolarmente efficienti. La consegna e il ritiro avvengono a domicilio oppure nei negozi convenzionati, il modo perfetto per garantire un’ottima tracciabilità in ogni momento e direttamente online con un click.

I servizi sono convenienti e di qualità. Vengono applicate delle tariffe vantaggiose in base alla fascia di peso e alle destinazioni. Le buste semplici e i pacchi sino ad un massimo di 50 kg vengono spedite sia in Italia che nei paesi dell’Unione Europea. In questo modo i pacchi arrivano in pochissimi giorni a destinazione. Basta calcolare sul sito il prezzo e cliccare per spedire ovunque.

Come spedire usando SpedireAdesso

Con SpedireAdesso si possono inviare pallet, buste e pacchi in modo semplice e veloce, semplicemente con un click, da casa oppure dall’ufficio. La spedizione è sempre super conveniente e sicura grazie ai tantissimi vantaggi che vengono offerti da quest’azienda.

Il primo step da compiere è quello di riempire un modulo online con l’ordine e i dati del mittente e del destinatario, ma anche la data e le caratteristiche del pacco. Il pagamento della spedizione viene effettuato in anticipo, utilizzando Paypal, bonifico oppure la Carta di Credito. I sistemi sono super sicuri perché sfruttano la tecnologia SCAcon con verifica OTP.

Una volta completato il pagamento si potrà stampare l’etichetta della spedizione ottenuta via mail insieme alla conferma, e incollarla direttamente al pacco. Nel giorno stabilito non resterà che attendere il ritiro nel luogo prescelto da parte del corriere espresso. I pacchi di SpedireAdesso vengono consegnati sempre circa 48/96 ore al domicilio richiesto. Il destinatario riceverà il pacco in poche ore a casa oppure presso il negozio convenzionato prescelto. La spedizione, infine, si può seguire facilmente utilizzando il servizio di tracking online.

Cosa si può spedire con SpedireAdesso

Cosa è possibile spedire usando SpedireAdesso? Qualsiasi cosa, dagli alimenti all’abbigliamento, passando per i computer, ma anche valigie e bagagli, libri, biciclette, liquidi, pneumatici, attrezzature sportive e strumenti musicali. E ancora: olio d’oliva, profumi, telefoni, quadri, fino ricambi auto e altre merci.

Grazie alla sua partnership con degli importanti corrieri espresso sia nazionali che internazionali, SpedireAdesso recapita pacchi in tutta Europa. Offre un ottimo servizio di monitoraggio dei pacchi online, oltre a ritiro e consegna al domicilio del mittente e a quello del destinatario. I prezzi sono vantaggiosi e danno la massima garanzia di consegna. L’unico step da compiere è quello di prenotare online la spedizione, al resto ci pensa totalmente lo staff di SpedireAdesso. Gli operatori dell’azienda infatti sono sempre accanto ai clienti in ogni step, a partire dalla selezione dei corrieri sino ai documenti di trasporto, passando per la consegna. Rispondono infatti a domande e problematiche velocemente, usando tanti canali, come live chat, telefono, mail, Instagram, Facebook, Twitter e WhatsApp.

Le spedizioni con il corriere espresso di SpedireAdesso sono un ottimo servizio per il trasporto merci, efficiente e rapido. L’ideale per riuscire a spedire pacchi, pallet e buste in qualsiasi parte d’Italia. I tempi sono particolarmente ridotti, soprattutto rispetto ai metodi più tradizionali di trasporto. Inoltre c’è maggiore flessibilità sia per il destinatario che per il mittente.

I servizi accessori inoltre sono tantissimi. Ad esempio il tracking del pacco, che avviene in tempo reale, ma anche l’assicurazione delle merci che vengono trasportate e in più la possibilità di scegliere fra varie modalità per la consegna come il ritiro diretto in un punto di raccolta oppure a domicilio. Questi servizi sono a disposizione di privati e aziende che vogliono spedire pallet, buste oppure pacchi, offrendo un’ottima alternativa, super conveniente, ai servizi postali tradizionali.