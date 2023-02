Nuovo HUAWEI Watch Buds, recensione

Il fenomenale HUAWEI Watch Buds è l’ultima novità di Huawei nel mercato degli smartwatch e delle cuffie wireless. Si tratta di un gioiellino tecnologico avanzato che combina le funzionalità di entrambi i dispositivi in un unico e compatto dispositivo portatile. È una combinazione innovativa che apporterà grandi vantaggi a chiunque adori lo sport, la musica e la tecnologia. Scopriamo insieme le sue stupefacenti caratteristiche.

Design

Il HUAWEI Watch Buds è uno smartwatch tanto avanzato quanto elegante, con un bellissimo display di 1,43 pollici con schermo AMOLED a colori e una risoluzione di 466 x 466 e 326 PPI. La cassa è in acciaio inossidabile, con quadrante nero e cinturino in pelle. Sui lati ha il pulsante d’uso e quello di apertura della cover.

La cassa, che rappresenta la vera novità del HUAWEI Watch Buds, si distingue per il fatto di integrare uno scompartimento pop up contenente i potenti auricolari wireless in dotazione, forniti con copriauricolare di taglia L, M e S. Il peso totale è di circa 66,5 g senza il cinturino, mentre un singolo auricolare pesa circa 4 g.

Sensori e connettività

Lo smartwatch HUAWEI Watch Buds dispone di vari sensori, tra i quali troviamo il sensore di accelerazione, il giroscopio e sensore ottico 5.0 per la frequenza cardiaca. Gli auricolari dispongono anche del sensore per la conduzione ossea (VACC), utilizzato per il controllo vocale e la cancellazione del rumore durante le chiamate.

La combinazione di tutti questi sensori rendono il HUAWEI Watch Buds un dispositivo reattivo e smart, in grado di interpretare i segnali che arrivano dall’esterno (movimenti, spostamenti, rumori, ecc), per adeguare il suo uso alle esigenze dell’utente. In termini di connettività, il dispositivo supporta GPS, NFC e Bluetooth.

Prestazioni

L’innovativo smartwatch HUAWEI Watch Buds rileva tutti i parametri che riguardano l’attività fisica, il benessere (frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, qualità del sonno, ecc.) e permette di visualizzare le chiamate e i messaggi sullo smartphone. Si collega a esso tramite la App Huawei Health che è disponibile sia per iOS che per Android. Questo vuol dire che non avete bisogno per forza di uno smartphone Huawei per beneficiare delle incredibili funzioni dello smartwatch Huawei Watch Buds.

Auricolari

Gli auricolari in dotazione, oltre a essere leggeri e a fornire 3 taglie per renderli adatti a ogni utente, sono dotati di microfono e della tecnologia cancellazione del rumore, sia per l’ascolto di musica, sia per le chiamate. Garantiscono una buona autonomia, offrendo 4 ore di riproduzione musicale e 2 ore e 30 minuti di chiamate con cancellazione del rumore disabilitata (ANC off) e 3 ore di riproduzione musicale o 2 ore di chiamate con cancellazione del rumore abilitata (ANC on).

Hanno anche la protezione IP54 contro polvere e schizzi. Bisogna, comunque, fare attenzione a non immergere lo smartwatch HUAWEI Watch Buds in acqua, a evitare l’umidità e a lasciare gli scomparti asciutti. La protezione IP, infatti, tende a diminuire con il tempo e l’uso.

Batteria

Lo smartwatch HUAWEI Watch Buds dispone di tecnologia di ricarica wireless. Completamente carica può durare fino a 3 giorni, facendone un utilizzo standard. L’utilizzo standard da 3 giorni comporta, secondo i produttori: le impostazioni di fabbrica predefinite, la frequenza cardiaca in modalità Smart, la funzione TruSleep abilitato di notte, 30 minuti di chiamata con auricolari, 120 minuti di riproduzione musicale, rilevamento dello stress e apnea notturna abilitate, 180 minuti di allenamento a settimana con GPS abilitato), notifiche di messaggi, chiamate e allarmi abilitati.

In conclusione

L’Orologio per cuffie pop-up HUAWEI Watch Buds è un dispositivo all’avanguardia e ultra-pratico, che unisce i vantaggi di uno smartwatch funzionale a quelli degli auricolari wireless con ANC di alta qualità. Se state impazzendo tra le tante proposte e cercate entrambi questi dispositivi, ecco un eccellente 2 in 1 che saprà sorprendervi per innovazione ed eleganza.