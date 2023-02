Perugia. A fine marzo riapre Città della Domenica, come candidarsi per lavorare nel Parco

Festeggia 60 anni uno dei parchi divertimento più longevi in Europa: la Città della Domenica di Perugia. L’Azienda in un comunicato informa che “è alla ricerca di personale da inserire nel proprio staff con contratto part time fino a fine stagione, quindi novembre 2023, con possibilità di rinnovo. Le figure richieste sono quelle di barman e addetti alla ristorazione, all’accoglienza, all’amministrazione, alla manutenzione di aree verdi e alla cura degli animali (non veterinari), oltre a social media manager e content creator e personale per la gestione delle aree giochi e dei laboratori didattici”.

Per fare domanda, “per informazioni e l’invio di curriculum si può chiamare lo 075.5054941-2 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]”. La riapertura del Parco è prevista a fine marzo. Sul sito web a breve sarà disponibile il calendario della attività di un anno speciale e ricco di sorprese in occasione dei 60 anni di Città della Domenica.