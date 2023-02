Il Napoli di Luciano Spalletti continua a triturare il campionato

Una continuità da record per il Napoli di Luciano Spalletti che continua letteralmente a “triturare” il campionato di Serie A. La squadra partenopea ha “perso” soltanto 7 punti sui 72 disponibili. Per il Napoli di Luciano Spalletti è l’ottava vittoria consecutiva nel 2023 e domenica mattina si risveglia a +18 sull’Inter (in campo oggi a Bologna). Unica nota stonata l’espulsione di Mario Rui che lascia la squadra in inferiorità numerica. Quinta partita consecutiva finita da imbattuto per Meret.

L’Empoli di Zanetti prova invano a mettere in difficoltà il Napoli di Spalletti. Il mister decide di cambiare solo un uomo rispetto alla Champions (Mario Rui per Olivera). L’Empoli lascia libero sul perimetro dell’area Kvara e il georgiano non perdona. Apre per Zielinski che spara un tiro-cross in mezzo deviato da Ismajli nella propria porta per anticipare Osimhen. Una decina di minuti dopo sempre libero dal limite Kvara tira in porta, Vicario respinge corto e Osimhen è puntuale in gol per la sua ottava partita in campionato consecutiva (10 gol).

Mario Rui unica nota stonata. Su un contrasto duro con Caputo cadendo alza la gamba per colpire l’avversario. Ayroldi, richiamato dal Var Fabbri, espelle il terzino portoghese. Spalletti è costretto a ridisegnare la sua squadra con un 4-3-2 in cui ora Elmas gioca accanto ad Osimhen mentre Olivera entra in difesa. Ma la partita è finita, il Napoli gioca in un altro campionato!