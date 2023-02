Il Carnevale Civitonico, “La Nevicata del ’56” e le note d’autore di Luigi Lopez

IL CARNEVALE CIVITONICO, LA NEVICATA E NOTE D’AUTORE

Il Gruppo Biffe dedica un carro allegorico alla canzone “La Nevicata del ’56”

ed invita l’autore e compositore Luigi Lopez

che per la seconda volta torna allo storico Carnevale Civitonico

CIVITA CASTELLANA – Può un carro allegorico essere la piacevole ragione per cui un sindaco incontra un rinomato compositore di canzoni? La risposta è sì se si tratta del compositore Luigi Lopez autore de “La Nevicata del ‘56”, la celebre canzone interpretata da Mia Martini cui il Gruppo Biffe si è ispirato per la creazione di uno dei carri del Carnevale civitonico che si svlge a Civita Castellana (Viterbo). Il Maestro, emozionatissimo, ha ringraziato con viva cordialità il sindaco Luca Giampieri e tutti i componenti del Gruppo Biffe, in particolar modo il portavoce Massimiliano Meschini e Angelo Rossini in arte la “Regina delle Nevi”.

Tutti hanno sfoggiato maschere e vestiti ispirati all’abbondante nevicata del ’56 e alla celebre canzone ad essa dedicata ed il pubblico entusiasta ha applaudito al loro passaggio i personaggi mascherati da bianchi ‘fiocchi di neve’. Maschera interamente di colore bianco che si è fatta notare per la bellezza della stoffa e per la sua realizzazione fra migliaia di coloratissimi costumi carnevaleschi che hanno sfilato lungo il tragitto che da Piazza della Liberazione fino alla centrale Piazza Matteotti.

E’ la seconda volta che il maestro Lopez presenzia alla sfilata allegorica infatti, aveva risposto all’invito per la prima volta già nell’edizione 2020 che precedette la pandemia.

Luigi Lopez è considerato fra i più prestigiosi autori, compositori e musicisti del nostro panorama musicale. Ha firmato indimenticabili successi che noi tutti conosciamo ed amiamo come “ La voglia di sognare” interpretata da Ornella Vanoni (Premio della Critica discografica 1975), “Mondo” con la quale Riccardo Fogli vinse il Festivalbar Disco Verde 1976, “La nevicata del ’56” interpretata da Mia Martini che vinse il Premio della Critica al Festival di Sanremo 1990, “La notte dei pensieri” cantata da Michele Zarrillo (vincitrice di Sanremo Giovani 1987), “Delfini”, l’ultima canzone interpretata da Domenico Modugno insieme al figlio Massimo, scritta in collaborazione con Franco Migliacci. Lopez ha composto e cantato la nota sigla televisiva “Pinocchio perché no?” del cartone animato “Le nuove avventure di Pinocchio” degli anni’80, canzone con oltre un milione di copie vendute. Grazie alle sue canzoni ha ottenuto premi e riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale, collezionando dischi d’oro e di platino in Italia e nel mondo.

A Civita Castellana il Maestro Lopez ha incontrato anche un bellissimo e simpatico bambino mascherato da Pinocchio.

In questa nuova manifestazione carnascialesca 2023 il carro creato dal Gruppo Biffe è stato riproposto con una variante ovvero con la presenza degli Zampognari con il titolo “Dopo la Nevicata del ’56 e na forzata sosta all’Osteria de Biffe i Zampognari fanno festa”.

“Come nasce il Gruppo Biffe? Un gruppo di amici carnevalari, nel 1990, decidono di formare il gruppo che prende il nome dal capogruppo dell’epoca soprannominato appunto Biffe – spiega il portavoce Massimiliano Meschini -. Nel tempo abbiamo ottenuto vari successi e siamo cresciuti nella qualità dei carri e dei costumi; per due volte ci siamo presentati con carri che abbiamo realizzato e costruito totalmente a Civita Castellana. Abbiamo ottenuto sempre discreti successi e alcune volte abbiamo raggiunto le primissime posizioni nella sfilata. Il carro allegorico “La Nevicata del ‘56” nasce da una mia idea e praticamente risale alla famosa canzone interpretata da Mia Martini poiché da sempre mi piacciono molto sia la canzone che l’artista. A quel punto mi è venuta in mente l’idea di realizzarlo con i simboli e con le caratteristiche che richiamano ad una situazione di una cittadina innevata. E’ stata veramente una scommessa pensare di realizzare un costume di carnevale tutto bianco; è stato un rischio non indifferente, forse una scommessa con noi stessi del Gruppo. Ci siamo avvalsi della sartoria teatrale di Federica e Anna Peruzzi di Montalto di Castro con la quale abbiamo rapporti decennali e che ogni anno realizzano i costumi per il nostro gruppo. Le maschere rappresentano una palla di neve. Abbiamo iniziato la prima sfilata della scorsa edizione un po’ scettici e invece appena siamo partiti il pubblico ci ha applaudito confermando che la nostra era una bellissima mascherata e abbiamo riscontrato un notevole successo. La musica de “La Nevicata del’56” è stata poi adattata appositamente per la sfilata. In questa edizione 2023 riproponiamo la mascherata con una modifica ovvero aggiungendo degli Zampognari che vestono un mantello di colore rosso e che spiccano tra il bianco della neve, sempre realizzati dalla sartoria Peruzzi che ringraziamo. Anche questa volta la gente ha continuato a riscontrare simpatia per la nostra mascherata. La cosa che ci è piaciuta di più è che siamo stati onorati della presenza dell’autore di questo famoso brano, Luigi Lopez, che ci è venuto a trovare e abbiamo avuto la fortuna di avere sia lui che la giornalista Maria Rita Parroccini come ospiti per ben due volte. Ci hanno fatto i complimenti e si sono trattenuti con noi. Mi permetto di dire che, con questa occasione, è nata una sorta di amicizia tra l’autore e il Gruppo Biffe. Spero che ci verranno a trovare anche per la prossima sfilata”.

Lo storico Carnevale Civitonico è tornato a stupire e a far divertire (tre le date:19, 21 e 26 febbraio 2023) con la partecipazione di ben ventidue gruppi mascherati con eschimesi, indiani, bucanieri, Joker, palle di neve e tantissime altre maschere in una nevicata di coriandoli. Un plauso va alla sinergia fra l’Amministrazione Comunale, la Fondazione del Carnevale, le Forze dell’Ordine, i capigruppo e tutti gli operatori che consentono uno svolgimento collaborativo della manifestazione civitonica più attesa dell’anno. L’ultima sfilata che concluderà i festeggiamenti carnascialeschi, come da programma, è prevista per oggi, domenica 26 febbraio. A causa del tempo incerto, il corteo di gala sfilerà in dimensione ridotta con i gruppi e le maschere che vorranno partecipare. Anche il tragitto sarà ridotto: le maschere non partiranno da Piazza Liberazione ma da Via Mazzini alle ore 15. L’arrivo in piazza Matteotti è previsto per le ore 18 circa dove avverrà la premiazione cui seguirà il tradizionale rogo del Re Carnevale denominato simpaticamente dai civitonici ‘ O’ Puccio’. (MRP)

Di seguito alcune foto delle prime due giornate del Carnevale Civitonico 2023 (foto di Maria Rita Parroccini)