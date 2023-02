Rende. Chiesa di San’Antonio: domani i “Semi di Pace”

La Parrocchia Sant’Antonio – Commenda di Rende informa che domani tornano i “Semi di Pace”. “Eccoci puntuali anche quest’anno con la nostra iniziativa che vuole diventare tradizione. Domani 26 febbraio 23, davanti all’altare ci saranno delle ceste contenenti sacchetti di chicchi di grano – si legge in un post su facebook – che abbiamo scelto di chiamare “semi di pace”, e che vi daremo alla fine della Messa invitandovi a lasciare una offerta libera, ognuno come può.

Il grano è il simbolo della rinascita e della fecondità e rappresenta il dono di sé che dalla terra produce frutto.

Allora aiutateci ad essere fecondi nella carità, uscendo prendete questi semi che potete utilizzare per preparare delle belle decorazioni per l’altare della Reposizione del Giovedì Santo. Magari fatele con i vostri figli, o regalate i semi ai vostri genitori o ad un amico, o ad un vicino di casa che non esce da tanto tempo. Le vostre offerte serviranno a far germogliare opere buone per famiglie in difficoltà. Grazie dal gruppo Caritas – Parrocchia Sant’Antonio – Commenda di Rende”.