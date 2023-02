Vibo – Premio Andrea Grillo, vieni a votare il tuo quadro preferito

Vibo Valentia – Presso i locali del “salottino”, noti oramai per le varie manifestazioni che si svolgono ogni anno, locali siti nella cittadina di Vibo Valentia è stata inaugurata la mostra del premio Andrea Grillo .. al taglio del nastro presenti gli artisti e l’organizzatore ma dopo un po abbiamo con piacere notato una grande affluenza in visita alla mostra, questo denota l’interesse di Vibo Valentia come cittadina molto vicina all’arte sotto ogni profilo. Gli artisti in mostra sono; Enzo Liguori . Tania Marino . Annamaria Massa . Rocco Famà . Carmelita Caruso . Lena Emanuele . Antonio De Benedetto .. ospitate tra i quadri alcune opere di due scultori, Antonio Salvatore Maio maestro che fa sculture in ferro, e Tonino Gaudioso che fa opere di creta/argilla ma non demorde dallo scolpire il marmo .. Vieni a votare il quadro che ti piace di più mi dicono alcuni di loro che conosco da tempo, così scheda alla mano insieme ai presenti inizio a dare un voto ai quadri da me preferiti. Le opere degli scultori sono messi solo per abbellire di più la sala espositiva quindi si vota solo per i quadri. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 18 marzo e tutti possono passare e dare un voto al quadro che preferiscono. Vogliamo ringraziare gli organizzatori dicono all’unisono gli artisti, a tutti per la partecipazione ed a chi venendo da lontano ci ha onorato con la sua presenza. Co. Rino Logiacco