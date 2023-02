A Cuneo nuove piste ciclopedonali di collegamento con l’Oltrestura

Cuneo disporrà a breve delle nuove piste ciclopedonali per migliaia di residenti dell’Oltrestura che ogni giorno si spostano dalle frazioni sull’altipiano per lavorare o andare a scuola: San Pietro del Gallo, San Benigno, Roata Rossi, Ronchi e Madonna dell’Olmo. Proprio in quest’ultima frazione, crocevia di tutte le altre, saranno realizzati due importanti interventi. I progetti, illustrati nella III Commissione Consiliare dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici Walter Martinetto (coadiuvato dall’Ing. Danna e il Geom. Garcino), sono due ed entrambi in zone molto trafficate (e quindi strategiche) della frazione. Tali interventi, per i quali è prevista la gara di affidamento entro l’estate e l’avvio dei lavori entro fine 2023, rientrano in un programma di progressiva estensione della rete ciclabile anche alle frazioni più lontane.

Il primo riguarderà il tratto di via Torino che collega il viadotto Soleri alla rotatoria in corrispondenza di via Chiri, per un totale di circa 1,3 km . Attraverso l’allargamento della sede stradale, sarà realizzata una pista ciclabile in sede propria, spostando l’attuale marciapiede pedonale di circa 3 metri verso sud-est (ossia verso il fiume Stura). Il tutto sarà illuminato e videosorvegliato per una maggior sicurezza dei passanti. Il costo totale, leggermente lievitato a causa dell’aumento dei prezzi, ammonta a circa 1.431.000 euro, di cui 600.000 di fondi del bando PrIMUS (Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile), 500.000 da un mutuo Credito Sportivo e 331.000 da un avanzo di amministrazione.

Il secondo progetto , il cui costo ammonta a 400.000 euro di risorse comunali, prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale in via Valle Po nel tratto compreso tra il cavalcaferrovia a valle di via Crissolo e la rotatoria all’intersezione con via Guido Martino , collegamento con il centro commerciale, garantendo una connessione ciclabile sicura anche con la zona residenziale “Hermitage”. La lunghezza del tratto è di circa 400 metri con larghezza di 4 metri: Tale misura permette di garantire un elevato livello di servizio sia per gli utenti in bicicletta che per i pedoni.

“L’utente finale di questi interventi – commenta Walter Martinetto, Dirigente del Settore Lavori Pubblici – è colui che usa la bicicletta come mezzo di trasporto per gran parte dell’anno, sia con luce diurna, sia oltre il tramonto. Prevalgono quindi tracciati il più possibile diretti, alcune volte intersecanti inevitabilmente flussi veicolari importanti. In questi punti, sfruttando al meglio la geometria disponibile, verranno realizzate protezioni per gli utenti più deboli”.

“Stiamo costruendo la Cuneo del presente e del futuro: una città sostenibile, sicura e salutare – dichiarano gli Assessori Luca Serale e Luca Pellegrino, con deleghe ai Lavori Pubblici e alla Mobilità –. I collegamenti in progetto vanno proprio in questa direzione e sono cruciali per i tanti pendolari delle frazioni dell’Oltrestura, che avranno finalmente un accesso diretto e sicuro all’altipiano: sarà molto più facile spostarsi ogni giorno per andare a lavoro o a scuola. Grazie a tutti i tecnici del Comune che stanno lavorando costantemente per questi progetti, ma grazie anche ai residenti che hanno capito l’importanza dell’intervento, cedendo parte dei loro terreni privati per permetterne la realizzazione: segno che la mentalità sta cambiando”.