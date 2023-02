Cuscino Nanna Sicura: il cuscino antiribaltamento per neonato

Il cuscino antiribaltamento neonato è un ausilio essenziale per i genitori che vogliono garantire un riposo sicuro al proprio figlio. La ditta Dilamababy ha messo a punto un modello di cuscino antiribaltamento per neonato progettato per assicurare la massima sicurezza, il comfort e un’alta dose di affidabilità. Inoltre, la cura dei materiali utilizzati e la resistenza a seguito di numerosi lavaggi hanno eletto il prodotto fra i più amati dai clienti. Il prodotto ricordiamo viene realizzato in Italia seguendo di conseguenza tutti gli standard europei inerenti alla salute dei neonati e delle neo mamme.

Questo importante dispositivo di sicurezza aiuta a proteggere il neonato da accidentali cadute e altre potenziali lesioni alla testa o al corpo. Si tratta di un cuscino modellato per evitare che il neonato si giri in una posizione di potenziale pericolo, la quale impedisca la respirazione o ancora peggio causi la caduta dal divano o dal letto. Ma la sua efficacia non si ferma alla protezione bensì favorisce la corretta digestione, evita la malformazione cranica e conferisce al neonato una piacevole sensazione di confortevole rifugio.

Come si usa il cuscino antiribaltamento neonato?

Il cuscino antiribaltamento è un cuscino posturale del bambino mentre è disteso nella culla, sul letto, sul divano o in una superficie piana. Con il movimento involontario di braccia e gambe può capitare che il neonato si sposti andando a impattare il pavimento o girandosi a pancia in giù. Questa posizione non permette la corretta respirazione e può bloccare la digestione con tutte le conseguenze del caso.

Inoltre, permette di cambiare lato su cui poggiare la testa, evitando così la comparsa nei primi mesi di vita della plagiocefalia, più comunemente nota come la testa piatta del neonato. Si tratta di una lesione piuttosto frequente che colpisce i neonati che appoggiano spesso la testa in superficie, dato che la struttura ossea è ancora piuttosto fragile e facilmente modellabile.

Non serve fare nulla perché il cuscino progettato da Dilamababy, e in particolare il modello ‘Cuscino nanna sicura’ è realizzato per essere utilizzato da subito. Presenta una parte più corta e una più lunga, in cui il neonato ha libero movimento delle braccia e delle gambe mentre la parte centrale del tronco e del busto sono bloccate per impedire la torsione. Ha un costo contenuto e una spedizione veloce così da poter recapitare il prodotto entro breve termine. Infatti, le recensioni sono tutte positive e sottolineano la facilità di utilizzo, di lavaggio e il sostegno in fase di allattamento o di riposo del neonato.

Quanto è importante il giusto riposo per un neonato?

È estremamente importante che il neonato riceva un riposo adeguato. Le prime settimane sono cruciali per i neonati, poiché il loro corpo e il loro cervello cercano di adattarsi al nuovo ambiente. Durante questo periodo, lo sviluppo fisico e mentale del bambino è fortemente influenzato dalla qualità del riposo che riceve. Pertanto, un riposo ottimale favorisce la crescita e lo sviluppo del bambino, nonché influisce in un rafforzamento del suo sistema immunitario.

Poiché i neonati sono ancora in fase di maturazione, tendono a dormire per periodi più lunghi. Riposare a sufficienza è necessario perché aiuta il bambino a diventare più forte e più sano. Inoltre, contribuisce a ridurre il rischio di ritardi nello sviluppo, che possono essere causati dalla mancanza di sonno, finanche a ricaricare le energie in una fase di continua scoperta, concentrazione e attenzione.

I bambini nascono con un ritmo circadiano naturale che li aiuta ad adattarsi all’ambiente. È quindi importante seguire il ciclo naturale del loro corpo e concedergli periodi di riposo regolari. La routine del sonno del bambino deve essere seguita il più possibile e per ottenere questo importante obiettivo bisogna assicurargli un ambiente confortevole, silenzioso e privo di fonti di luci potenzialmente disturbanti.

Inoltre, è importante distinguere tra le ore diurne e quelle notturne. Durante il giorno, i bambini dovrebbero fare sonnellini più brevi ed essere esposti a maggiori attività e interazioni sociali. Di notte, invece, è importante che i bambini dormano abbastanza ore ininterrottamente, anche se sappiamo che spesso ciò non coincide con la realtà. In ogni caso, come genitori dobbiamo adoperarci per garantire il riposo e se questo è accompagnato da un ausilio che infonda tranquillità come il cuscino antiribaltamento neonati abbiamo mosso una pedina in favore di un futuro roseo e spensierato di nostro figlio.