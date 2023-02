Sono diverse le motivazioni che portano a sapere come vendere casa al miglior prezzo.

La tendenza è quella di voler riuscire a vendere al miglior prezzo un immobile, per ottenere il massimo guadagno ed essere pienamente soddisfatti dell’affare concluso.

Purtroppo, però, non è sempre possibile vendere al prezzo che si vorrebbe.

Magari decidi di mettere in campo un prezzo iniziale e poi devi rivedere le tue aspettative.

È chiaro che a volte tutto viene condizionato dal fatto che ci sono delle ragioni affettive che ci legano ad un’abitazione, ma bisogna conoscere anche le regole del mercato per riuscire a vendere al miglior prezzo.

Ecco alcuni consigli che potrebbero fare al caso tuo.

Non avere fretta

Likecasa.it fa riflettere sul fatto che quando vuoi vendere un immobile al miglior prezzo non devi mai avere fretta.

Ci sono, infatti, degli utenti che commettono l’errore di voler vendere il più presto possibile.

Questo può essere uno sbaglio, perché si tende, proprio per velocizzare i tempi, ad abbassare troppo il prezzo.

Ma la fretta non è mai un buon alleato per la vendita al miglior prezzo di una casa.

Bisogna prendersi il tempo che è necessario per compiere passaggi fondamentali che non devono essere trascurati.

Infatti, più tempo dedicherai alla vendita del tuo immobile, più saranno le possibilità di trovare l’acquirente giusto disposto a pagare quanto richiedi.

Tieni conto anche di un altro fattore a questo proposito, ovvero il fatto che spesso gli acquirenti oggi per acquistare hanno bisogno di un mutuo, quindi i tempi vanno più per le lunghe.

Valorizzare i punti forti della casa

Un’altra strategia che ti consigliamo per vendere la casa al miglior prezzo è quella di valorizzare i suoi punti forti.

Infatti oggi non basta più mostrare semplicemente l’abitazione ai potenziali acquirenti.

Questi ultimi avranno visto anche altre case da acquistare, perciò bisogna fare in modo di battere la concorrenza.

Non si tratta tanto di scendere sul prezzo, ma di mettere in risalto i punti di forza della casa e di far vedere qual è il suo potenziale.

Sicuramente il tuo immobile da questo punto di vista può avere molti elementi a proprio favore, come la presenza di spazi verdi, di verande, di balconi.

Ci sono delle verande che con nuovi sistemi di sicurezza diventano dei veri e propri ambienti che possono essere vissuti durante il giorno.

Sono proprio questi aspetti che devi far notare agli acquirenti.

Inoltre non dimenticare di puntare sull’efficienza energetica.

Una casa dotata di un’ottima classe energetica dà la possibilità all’acquirente di risparmiare sui consumi e quindi l’immobile assume un valore complessivo che è sicuramente maggiore.

Negoziare per trovare la soluzione più adatta

Ricordati anche di quanto sia importante la negoziazione.

Può costituire un punto a tuo favore per poter non dover scendere sul prezzo e vendere la casa al prezzo che più ti interessa.

Arriva il momento, infatti, in cui le due parti, il venditore e l’acquirente, devono parlare concretamente del prezzo di vendita.

Di solito l’acquirente cerca di negoziare e chiede un prezzo più basso per fare una spesa più conveniente.

Sta a te riuscire a trovare le armi più giuste, facendo leva anche sulla personalità dell’acquirente, per non abbassare il prezzo eccessivamente.

È proprio in questa fase che puoi far valere i punti di forza della tua casa.

La trattativa così può andare per il verso giusto.

È chiaro che si può scegliere, magari soltanto limitatamente a questa fase, di farsi aiutare da un professionista o da un agente immobiliare, che sono delle figure preparate ed esperte, per cercare di accontentare entrambe le parti determinandone la soddisfazione.