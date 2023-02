A Catania sopralluogo cantiere viabilità di scorrimento Rotolo – Ognina

Recentemente la 3ª Commissione Consiliare Permanente, presieduta dal Presidente

Bartolomeo Curia, ha effettuato una seduta itinerante nel cantiere della viabilità di scorrimento Rotolo – Ognina (Viale Alcide De Gasperi) a Catania, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Alla seduta sono intervenuti l’Ing. Fabio Finocchiaro (Direttore della Direzione Lavori Pubblici), il Geom. Filippo Maccarrone (RUP del progetto di completamento della viabilità di scorrimento Rotolo – Ognina) e l’Arch. Salvatore Persano (RUP del progetto della viabilità di scorrimento Rotolo – Europa).

Nel corso della seduta, rispondendo alle domande dei Consiglieri, l’Ing. Finocchiaro ha spiegato che la strada a doppio senso in corso di realizzazione collega Via del Rotolo alla Circonvallazione (Viale Ulisse); in particolare si ipotizza che entro l’inizio della prossima estate si possa intanto aprire la corsia in ingresso dalla Circonvallazione (in modo da avere una viabilità alternativa a Piazza Mancini Battaglia e al Lungomare), dove si deve procedere al taglio con nastri diamantati della parte del muro di contenimento, sotto il ponte della ferrovia, che consentirà l’innesto della corsia e al completamento del rilevato stradale. Invece per l’altra corsia si deve ancora completare

l’ultimo tratto in sopraelevata i cui piloni sono già stati realizzati, in tal senso si deve procedere alla validazione e verifica del progetto esecutivo e di seguito (sicuramente l’anno prossimo) all’appalto dei lavori.

Il completamento di entrambe le corsie consentirà di alleggerire dal traffico veicolare il

Lungomare (da Piazza Mancini Battaglia a Piazza Nettuno), dove è anche in programma

l’abbattimento del ponte di Ognina.

L’Ing. Finocchiaro ha inoltre evidenziato che il ponte su Via Acireale, che fa parte di questa strada, recentemente è stato messo a norma con l’innesto di isolatori sismici e giunti di dilatazione.

Il Presidente Curia ha quindi chiesto notizie sul progetto della viabilità di scorrimento tra Via del Rotolo e Piazza Europa e l’Ing. Finocchiaro ha spiegato che al momento, tramite un gruppo di progettazione, si sta procedendo con il piano particellare di esproprio (che prevede alcuni espropri significativi e difficoltà nell’individuazione di alcune particelle) perché la strada, identica e della stessa categoria del tratto Rotolo – Ognina, ha una larghezza totale di circa 30 metri; una volta completati e pagati gli espropri si potrà procedere alla progettazione esecutiva (con una rivalutazione dei costi) e alla successiva realizzazione dell’opera.

In merito alla precedente previsione progettuale di un ponte per il collegamento di Viale Alcide De Gasperi (evidenziata dal Presidente Curia), l’Arch. Persano ha spiegato che i progettisti stanno rivalutando per quel tratto di realizzare la strada sopra un terrapieno con relativo muro di contenimento.

In conclusione il Presidente Curia, prendendo atto che la realizzazione di queste opere avrà sicuramente ricadute positive sulla viabilità, ha comunicato che la Commissione proseguirà il suo lavoro su questi due progetti.