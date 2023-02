Tutto da copione: trionfa Mengoni, Amadeus fa il pienone

Tutto da copione. Il favorito Marco Mengoni trionfa a Sanremo 2023. Vince con il brano “Due vite”. L’artista si aggiudica il Festival dominando dall’inizio alla fine. Marco Mengoni colleziona il suo secondo Sanremo, 10 anni dopo la sua prima vittoria. Il cantante di 34 anni è stato preferito da giuria stampa, demoscopica e dal televoto. Sul podio a Lazza e Mr. Rain. Due gradini più giù Ultimo e Tananai.

Tananai, ultimo del 2022, finisce nella top5 grazie a “Tango”. Lazza è arrivato con il titolo di fenomeno trap e con “Cenere” arriva secondo con un urban dance che ne amplia la prospettiva. I pezzi più ascoltati in streaming sono stati quelli di Lazza, Mr Rain e Mengoni. Stesso trio su YouTube: Mengoni, Mr. Rain e Lazza. Le più trasmesse in radio, secondo i dati EarOne, sono quelle di Mengoni, Elodie e Mr Rain.

L’ennesimo Sanremo targato Amadeus fa il pienone di ascolti (e di critiche). La finale del festival di Sanremo (con la presenza di Gino Paoli, Ornalla Vanoni e i Depeche Mode) ha tributato un ascolto di 12.256.000 spettatori e il 66% di share.

Premio sala stampa radio e tv a Colapesce Dimartino per Splash. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Coma_Cose per L’Addio. Premio Giancarlo Bigazzi assegnato dall’orchestra del Festival va a Marco Mengoni per due vite.

Questa la classifica generale definitiva dalla sesta alla 28esima posizione

6 Giorgia

7 Madame

8 Rosa Chemical

9 Elodie

10 Colapesce Dimartino

11 Modà

12 Gianluca Grignani

13 Coma_Cose

14 Ariete

15 Lda

16 Articolo 31

17 Paola e Chiara

18 Terzo cuore

19 Mara Sattei

20 Colla zio

21 Cugini di campagna

22 gIANMARIA

23 Levante

24 Olly

25 Anna Oxa

26 Will

27 shari

28 sethu