Tutti i dischi del festival di Sanremo 2023

Sanremo. Da questa settimana il mercato discografico sarà monopolizzato soprattutto dagli album degli artisti in gara al 73° festival di Sanremo.

Il 10 febbraio escono gli album di Elodie, Will, la compilation ufficiale e altri.

Tutte e ventotto le canzoni degli artisti in gara a questo festival sono nella compilation “Sanremo 2023”, in vendita in tutti i negozi di dischi, negli store digitali in doppio cd e sarà inoltre disponibile in versione esclusiva stampata su doppio vinile numerato per una tiratura limitata a 2.000 copie solo sullo shop Universal.

Si intitola “Ok respira” il nuovo progetto discografico di Elodie, anticipato dall’omonimo singolo, e contenente brani scritti anche da Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, oltre alla canzone sanremese “Due”.

È “Manchester” il titolo dell’album d’esordio di Will comprendente anche “Stupido” con cui è in gara a questo festival.

I Coma_Cose hanno incluso “L’addio” nel repack dell’album “Un meraviglioso modo di salvarsi”.

Repack anche per Tananai dell’album “Rave, eclissi” contenente il brano “Tango” e per Olly dell’album “Gira, il mondo gira” con la sanremese “Polvere”; è “Mostro” l’album di Gianmaria, dal titolo della canzone in gara.

Il 17 febbraio arrivano i nuovi album di Giorgia, Ultimo, Levante, LDA e Colla Zio.

Giorgia torna con l’album di inediti “Blu1” nelle versioni cd standard e autografato, vinile standard e blu, oltre che in digitale: racchiude nove canzoni, e vede tra i suoi autori, oltre alla stessa Giorgia, anche Elisa, Francesca Michielin, Mahmood, Dardust, Jake La Furia, Ghemon, e conterrà anche la sanremese “Parole dette male” e il singolo apripista “Normale”.

“Alba”, il nuovo progetto discografico di Ultimo, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in cd e cd deluxe con t-shirt, vinile e versioni vinile giallo e arancione; questo nuovo progetto discografico è il frutto di un anno di viaggi del cantautore romano, alla nascita di brani come “Vieni nel mio cuore” scritta a Los Angeles, quelli composti durante la sua permanenza a Londra come “Ti va di stare bene”, e “Alba” che ha preso vita in Sicilia, con cui partecipa al Sanremo.

“Opera futura” è il nuovo album di Levante che rappresenta il momento artistico e i contenuti espressi nell’album in dieci brani, compreso “Vivo” con cui è tornata a questo Sanremo.

“Rockabilly carter” è l’album d’esordio del collettivo milanese Colla Zio, in gara al festival di Sanremo con “Non mi va” e contenente anche “Asfalto” con cui hanno partecipato a Sanremo Giovani.

“Se poi domani” è contenuta nel nuovo album di LDA dal titolo “Quello che fa bene”.

L’album di Leo Gassmann “La strada per Agartha” uscirà il 24 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico e conterrà anche il brano “Terzo cuore” con cui è in gara a questo Sanremo e il duetto “Io vorrei che per te” con Edoardo Bennato.

Marco Mengoni completa la trilogia di “Materia” con l’album che conterrà anche il singolo “Caro amore lontanissimo” uscito a Natale e “Due vite” con cui è in gara a questo Sanremo, dopo “Materia (terra)” di un anno fa e “Materia (pelle)” dello scorso ottobre.

Attesa anche per l’album di inediti di Anna Oxa che non ne pubblica uno nuovo da “Proxima” di tredici anni fa.

Sethu esce con l’ep “Cause perse” che include l’omonimo brano in gara a Sanremo e spazia dal rap alle ballad melodiche.

Non è ancora stata definita l’uscita dell’album di inediti di Gianluca Grignani; nuovo album a breve per Mara Sattei.

Infine la buona notizia: negli ultimi anni il peso del festival di Sanremo sul mercato discografico italiano è raddoppiato passando da una quota dell’1,2% al 2,5%, in un’industria che registra un fatturato di oltre €. 330 milioni e che rappresenta il 10° mercato a livello globale.