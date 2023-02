Bagno moderno: dritte e consigli utili per arredarlo

Quando si tratta di cambiare casa o di ristrutturarla, ci si addentra in una materia particolarmente spinosa e difficile da trattare. È fondamentale, infatti, fare attenzione affinché ogni locale della casa rispetti le proprie attitudini, avendo una dimora che possa riflettere a pieno la propria personalità. Tempo addietro si pensava che alcuni luoghi della casa dovessero ricevere meno cure rispetto agli altri. Possiamo, sicuramente, affermare che le cose siano molto cambiate al giorno d’oggi, vista la ricerca costante compiuta dalle persone non soltanto per il comfort e la vivibilità, ma anche in termini estetici.

Bisogna anche dire, però, che quando si compiono delle opere di ristrutturazione all’interno di un immobile, il gusto personale e le necessità in termini di comfort debbano scendere, talvolta, a compromessi col portafoglio. Comunque sia, è possibile arredare i vari locali di una casa in modo del tutto personale e senza per forza spendere un patrimonio. Non si tratta sempre di una questione economica, anzi. Progettare e arredare una casa è anche un fatto di buongusto e pazienza.

In ogni caso, negli ultimi tempi uno degli ambienti che ha ricevuto il maggior numero di attenzioni in termini di arredo domestico è il bagno, il cui ruolo, è sempre più importante nel definire l’estetica di una casa. Questa guida è stata redatta allo scopo di fornirvi alcuni consigli utili in merito ai complementi d’arredo e agli elementi che andranno a comporre il vostro bagno modernoideale.

Tipi di colore

Tra le cose più importanti di cui tenere presente quando si ristruttura il bagno, bisogna citare le tinte con cui si andranno a dipingere le pareti e che andranno, successivamente, a caratterizzare i vari complementi d’arredo adoperati all’interno dell’ambiente. Il colore deve richiamare al relax e all’innovazione. Di solito si prediligono, dunque, tinte neutre, soprattutto bianchi, grigi e neri. Tutto deve essere, comunque, bilanciato con attenzione, generando una palette di colori equilibrata in grado di generare un’atmosfera rilassante. Il consiglio è quello di scegliere complementi d’arredo dall’aspetto semplice e in materiali come il legno.

Scelta dei mobili

Nella selezione dei mobili che andranno a comporre la vostra sala da bagno, dovrete aver cura nell’aspetto, ma anche nella qualità. È per questo che prima ancora di entrare nel merito della questione, vi consigliamo di prendere in considerazione la proposta di realtà esperte di settore come Shop Bagno. Per quanto riguarda il resto, occorre dare priorità al senso pratico delle cose, senza precludersi l’ottimizzazione degli spazi e la semplicità di utilizzo. Scegliere chiusure facilitate e complementi tech, poi, può essere un tocco di classe decisamente consigliato.

Materiali

Conferire un’estetica moderna all’interno della sala da bagno è importante. Per questo motivo occorre scegliere i materiali con una certa consapevolezza, scegliendo cabine doccia e altri componenti in cui risaltino l’acciaio, ad esempio, ma anche il marmo nelle sue lavorazioni più semplici e con il legno naturale. In questo modo è possibile dare un aspetto clean e moderno al bagno, utile all’obiettivo.

Doccia, vasca e accessori

Chiudiamo la nostra guida con un altro aspetto importante. La scelta di doccia o vasca è una di quelle che attanaglia maggiormente le persone che ristrutturano il bagno di casa. Possiamo affermare che, per gli spazi più stretti, la doccia sia la scelta migliore, mentre nelle sale più grandi la vasca conferisca maggiore eleganza. Si possono prediligere opzioni eleganti come le docce walk in e le vasche dall’aspetto minimalista, magari dotate di funzione idromassaggio. Robot massaggianti, spazzolini elettrici e dispenser tech per il sapone possono, poi, impreziosire ulteriormente il vostro bagno moderno, insieme alle luci a sensore, ad esempio.