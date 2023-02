Montesilvano. In un incidente morti Andrea Silvestrone e i suoi due figli

Montesilvano è sotto choc per la tragedia che ha devastato la famiglia Silvestrone. In uno scontro nella galleria “Castello” – dove sono in corso dei lavori- hanno perso la vita Andrea Silvestrone e i suoi due figli, una ragazzina di 13 e uno di 8 anni. L’incidente mortale è avvenuto sabato mattina lungo l’A14 in una galleria di Grottammare (Ascoli Piceno). Un altro ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravi condizioni. È stato intubato, ma starebbe lentamente migliorando. Ha subito un trauma cranico e toracico.

Alla guida dell’auto c’era Andrea Silvestrone, atleta paralimpico e campione di tennis. Silvestrone aveva 49 anni, abitava con la famiglia a Montesilvano (Pescara) ed era figura molto nota nel mondo delle attività sportive per disabili. Silvestrone aveva raggiunto nel 2017 il trentaseiesimo posto nel ranking mondiale del tennis paralimpico.

L’incidente è stato causato da uno scontro frontale tra l’automobile su cui viaggiava la famiglia Silvestrone e un camion il cui conducente è rimasto illeso. Nella galleria “Castello” si viaggia su un’unica carreggiata per via di un cantiere stradale. Uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, provocando lo scontro.

In base ai primi accertamenti, a perdere il controllo del proprio mezzo sarebbe stato Silvestrone, dopo avere toccato con le ruote un canale di scolo. Dopo avere tentato di controsterzare, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta trovandosi davanti subito il mezzo pesante. L’uomo e i due figli sarebbero morti sul colpo.